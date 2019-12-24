Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком

РАК – ОВЕН

Раку не комфортно с Овном. Тот слишком сильно проявляет энтузиазм к разного рода приключениям, а Раку привычнее сидеть дома, занимаясь любимыми делами. В постели Овен тоже подавляет Рака, а в придачу ещё и постоянно находит за что того упрекнуть. В большинстве случаев Рак будет несчастен в таком союзе.

РАК – ТЕЛЕЦ

Рак и Телец легко могут "спеться". Они примерно одинаково смотрят на семейные ценности и не мечтают о воздушных замках. Им достаточно того, что может привнести в отношения партнёр, к тому же оба хорошо друг друга чувствуют. Любые сложности они быстро решат сообща, так что ни один из партнёров не станет жаловаться на судьбу. Надежный брак.

РАК – БЛИЗНЕЦЫ

Рак не очень-то любит бывать на виду. Ему нужен кто-то, кто мог бы стать проводником между ним и миром. И таким проводником выступают Близнецы. Это двое прекрасно ладят. Близнецы в Раке видят покладистого партнёра, который открыт ко всему новому и не тянет на себя одеяло. Брак не всегда возможен, но его вероятность всё таки довольно высока.

РАК – РАК

Рак и с Раком умножают недостатки друг друга. Это ужасная смесь, которая заканчивается взрывом. Они придираются друг к другу, ревнуют, плачут. Эту бурю эмоций ничем не остановить. У них есть взаимное притяжение, этого нельзя отрицать. И в постели всё хорошо. Но всё же лучше не рисковать.

РАК – ЛЕВ

Раку нужен такой сильный защитник, как Лев. Лев в свою очередь чувствует себя еще могущественнее на фоне Рака. Они дополняют другу друга. Рак дарит Льву массу эмоций, на которые тот не мог бы рассчитывать с другим партнером. Да и вообще Рак всегда найдёт правильный подход ко Льву.

РАК – ДЕВА

Практичная Дева придется по нраву чувственному Раку. Кто-то ведь должен ухаживать за его уютным гнездышком и обустраивать их приятный мирок. Да и Девам очень хорошо с внимательным Раком. Правда Девам придется работать над собой, ведь они не совсем те люди, которые идеально подойдут Раку. Нужно больше чувственности. Шансы на хороший брак высоки.

РАК – ВЕСЫ

Весам будет трудно подстроиться под привередливого Рака. Он слишком трагичен, чувственен, придирчив. Попасть в его настроение довольно трудно. Некоторые даже не будут пытаться, но Весы явно не из таких людей. В итоге Рак не получит от них того, что хочет, а Весы не смогут привести союз к гармонии. Лучше не решаться на брак.

РАК – СКОРПИОН

Скорпион прекрасно ладит с Раком. Скорпион – это человек, который всегда наступает. Раку комфортно уступать. Он даёт Скорпиону почувствовать себя лидером, весомым, сильным, авторитетным. Рак дарит отношениям чувственность, эмоции. Скорпион пускает в них страсть. Получается сбалансированный союз. Эти знаки достигают гармоничного брака.

РАК – СТРЕЛЕЦ

Рак и Стрелец плохо ладят. У них разные взгляды на жизнь. Стрельцу нравится открытость, свобода, движение. Рак тяготеет к уюту, покою, семейным ценностям. Стрелец для него слишком распущен. Рак не готов идти на все эти эксперименты. Стрельцу Рак кажется слишком мутной натурой. В итоге полное непонимание и плохие перспективы для отношений.

РАК – КОЗЕРОГ

Рак ищет кого-то, кто мог бы понять и разделить его чувственный мир. Но Козерог – это один из худших вариантов, которые можно найти в круге Зодиака. У них практически ничего общего. Козерог практичен, сух, не выражает тех эмоций, в которых так сильно нуждается Рак. Очень плохая совместимость.

РАК – ВОДОЛЕЙ

У Рака от шумного Водолея идет кругом голова. И вроде бы человек ему симпатичен, но угнаться за темпом жизни Водолея не получается. Того вечно тянет на авантюры, а Рак их старается всеми силами избегать. Получается, либо проводить все время порознь, либо кто-то будет несчастлив. Так что найти компромиссы довольно сложно.

РАК – РЫБЫ

Они отлично ладят друг с другом. Каждый найдет в партнере то, что считает самыми важными качествами в отношениях. В сексе прекрасная совместимость. Они подзаряжают союз своей энергией. Это вода, которая сливается в океан. Все так хорошо, что можно за них только порадоваться. В сексуальном плане хорошая пара. Оба отзывчивы, привязчивы, поддерживают друг друга. Возможно, Рак будет лидировать, поскольку Рыбы склонны к некоторой эксцентричности в любви. Ссоры непродолжительны, быстро заканчиваются в постели. Подходят прекрасно друг другу и днем и ночью и на длительный и на короткий срок.