Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком

РАК – ОВЕН
Раку не комфортно с Овном. Тот слишком сильно проявляет энтузиазм к разного рода приключениям, а Раку привычнее сидеть дома, занимаясь любимыми делами. В постели Овен тоже подавляет Рака, а в придачу ещё и постоянно находит за что того упрекнуть. В большинстве случаев Рак будет несчастен в таком союзе.
РАК – ТЕЛЕЦ
Рак и Телец легко могут "спеться". Они примерно одинаково смотрят на семейные ценности и не мечтают о воздушных замках. Им достаточно того, что может привнести в отношения партнёр, к тому же оба хорошо друг друга чувствуют. Любые сложности они быстро решат сообща, так что ни один из партнёров не станет жаловаться на судьбу. Надежный брак.
РАК – БЛИЗНЕЦЫ
Рак не очень-то любит бывать на виду. Ему нужен кто-то, кто мог бы стать проводником между ним и миром. И таким проводником выступают Близнецы. Это двое прекрасно ладят. Близнецы в Раке видят покладистого партнёра, который открыт ко всему новому и не тянет на себя одеяло. Брак не всегда возможен, но его вероятность всё таки довольно высока.
РАК – РАК
Рак и с Раком умножают недостатки друг друга. Это ужасная смесь, которая заканчивается взрывом. Они придираются друг к другу, ревнуют, плачут. Эту бурю эмоций ничем не остановить. У них есть взаимное притяжение, этого нельзя отрицать. И в постели всё хорошо. Но всё же лучше не рисковать.
РАК – ЛЕВ
Раку нужен такой сильный защитник, как Лев. Лев в свою очередь чувствует себя еще могущественнее на фоне Рака. Они дополняют другу друга. Рак дарит Льву массу эмоций, на которые тот не мог бы рассчитывать с другим партнером. Да и вообще Рак всегда найдёт правильный подход ко Льву.
РАК – ДЕВА
Практичная Дева придется по нраву чувственному Раку. Кто-то ведь должен ухаживать за его уютным гнездышком и обустраивать их приятный мирок. Да и Девам очень хорошо с внимательным Раком. Правда Девам придется работать над собой, ведь они не совсем те люди, которые идеально подойдут Раку. Нужно больше чувственности. Шансы на хороший брак высоки.
РАК – ВЕСЫ
Весам будет трудно подстроиться под привередливого Рака. Он слишком трагичен, чувственен, придирчив. Попасть в его настроение довольно трудно. Некоторые даже не будут пытаться, но Весы явно не из таких людей. В итоге Рак не получит от них того, что хочет, а Весы не смогут привести союз к гармонии. Лучше не решаться на брак.
РАК – СКОРПИОН
Скорпион прекрасно ладит с Раком. Скорпион – это человек, который всегда наступает. Раку комфортно уступать. Он даёт Скорпиону почувствовать себя лидером, весомым, сильным, авторитетным. Рак дарит отношениям чувственность, эмоции. Скорпион пускает в них страсть. Получается сбалансированный союз. Эти знаки достигают гармоничного брака.
РАК – СТРЕЛЕЦ
Рак и Стрелец плохо ладят. У них разные взгляды на жизнь. Стрельцу нравится открытость, свобода, движение. Рак тяготеет к уюту, покою, семейным ценностям. Стрелец для него слишком распущен. Рак не готов идти на все эти эксперименты. Стрельцу Рак кажется слишком мутной натурой. В итоге полное непонимание и плохие перспективы для отношений.
РАК – КОЗЕРОГ
Рак ищет кого-то, кто мог бы понять и разделить его чувственный мир. Но Козерог – это один из худших вариантов, которые можно найти в круге Зодиака. У них практически ничего общего. Козерог практичен, сух, не выражает тех эмоций, в которых так сильно нуждается Рак. Очень плохая совместимость.
РАК – ВОДОЛЕЙ
У Рака от шумного Водолея идет кругом голова. И вроде бы человек ему симпатичен, но угнаться за темпом жизни Водолея не получается. Того вечно тянет на авантюры, а Рак их старается всеми силами избегать. Получается, либо проводить все время порознь, либо кто-то будет несчастлив. Так что найти компромиссы довольно сложно.
РАК – РЫБЫ
Они отлично ладят друг с другом. Каждый найдет в партнере то, что считает самыми важными качествами в отношениях. В сексе прекрасная совместимость. Они подзаряжают союз своей энергией. Это вода, которая сливается в океан. Все так хорошо, что можно за них только порадоваться. В сексуальном плане хорошая пара. Оба отзывчивы, привязчивы, поддерживают друг друга. Возможно, Рак будет лидировать, поскольку Рыбы склонны к некоторой эксцентричности в любви. Ссоры непродолжительны, быстро заканчиваются в постели. Подходят прекрасно друг другу и днем и ночью и на длительный и на короткий срок.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто слушал речь Владимира Путина?
Кто есть кто.
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый