В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири

Впервые в столице.

Многократные чемпионы России и Мира, танцевальные коллективы из Сибири — Команда «Формейшн Вера» и Театр Дмитрия Ефимова «Европа» — представляют хореографический спектакль «Ромео и Джульетта». Это синтез творчества двух легендарных коллективов с 30-летней историей.

Знаменитая история любви Ромео и Джульетты — всемирно известная трагедия Уильяма Шекспира — рассказана языком пластики, массовой хореографии и спортивного танца. Роли семей Монтекки и Капулетти исполнят два блистательных коллектива — Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и Команда «Формейшн Вера». В этом — главная концепция и уникальность постановки. Две семьи — два танцевальных характера — на одной сцене проживут историю вечной вражды противоборствующих кланов.

Масштабная постановка удивляет художественными решениями: яркая и чувственная хореография, уникальная авторская музыка, впечатляющие декорации и костюмы, феерическое световое шоу. Классика, рассказанная современным языком, погружает зрителя в неповторимую атмосферу и дарит незабываемые эмоции.

60 танцовщиков на сцене, 300 костюмов, 20 тонн декораций, 200 киловатт света, звука и пиротехники, безграничное количество эмоций.

25–28 июня

Московский Театр мюзикла