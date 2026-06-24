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Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене

Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене
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Громкий скандал вокруг имени беглой Примадонны отечественной эстрады получил неожиданное и весьма приземленное продолжение в одном из московских судов.

Пока Алла Пугачева пытается обустроить свою жизнь на чужбине, в российской столице продолжают разгребать последствия ее многолетнего пребывания на музыкальном олимпе. На этот раз некогда великой певице придется столкнуться с суровой реальностью отечественного правосудия и коммунального быта. Как сообщает популярный телеграм-канал "112", суд официально взыскал с артистки долги за жилищно-коммунальные услуги.

Речь идет о сумме более 17 тысяч рублей, которую певица задолжала коммунальщикам. Исковые требования были полностью удовлетворены в четверг, 18 июня. Как выяснилось, претензии к беглой артистке возникли у столичной теплоснабжающей организации "МОЭК". Причиной судебного разбирательства стало то, что Пугачева упорно игнорировала квитанции за тепло и свет в своих роскошных московских апартаментах. Певица не платила по счетам с октября 2023 года по январь 2026 года. В итоге чистый долг перед энергетиками составил 8722 рубля, а остальная часть взысканной суммы — это пени и судебные издержки.

Самое пикантное в этой истории — местонахождение той самой "проблемной" недвижимости. Неоплаченные счета копились за шикарную квартиру в элитном жилом комплексе "Филипповский", расположенном в самом сердце Москвы, на Арбате. Это место всегда считалось оплотом столичного бомонда, где стоимость одного квадратного метра исчисляется миллионами. Кажется абсурдным, что владелица элитных метров не смогла найти несколько тысяч рублей, чтобы вовремя оплатить коммунальные услуги.

Судя по всему, Пугачева сейчас активно пытается избавиться от любой недвижимости в России. Весной 2026 года те самые пятикомнатные апартаменты площадью 300 квадратных метров с двумя машино-местами были спешно выставлены на продажу. Ценник поражает воображение обычного обывателя — пять миллионов долларов, что эквивалентно примерно 391 миллиону рублей. Примечательно, что даже при такой астрономической сумме риелторы называют цену сильно заниженной. Другие аналогичные объекты в этом же элитном доме стоят не менее 500 миллионов рублей.

Подобный дисконт говорит лишь об одном: звезда очень спешит избавиться от российского имущества и готова терять сотни миллионов рублей ради быстрой сделки. На этом фоне нежелание оплачивать копеечные по ее меркам счета за свет и тепло выглядит как осознанный жест пренебрежения. Однако российские законы едины для всех, и теперь Пугачевой придется расплатиться по счетам, хочет она того или нет.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2026, 17:04
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / "112"• Требует проверки

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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