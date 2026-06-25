"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание

Главный сердцеед страны, привыкший удивлять публику своими романами с дамами почтенного возраста, резко сменил курс.

Неугомонный Прохор Шаляпин, чья личная жизнь давно превратилась в увлекательный сериал с элементами драмы и фарса, снова заставил говорить о себе всю светскую тусовку. Певец, которого долгие годы ассоциировали исключительно с богатыми пенсионерками, внезапно сменил курс. В откровенном интервью известной телеведущей Елене Ханге артист открыто заговорил о том, о чем раньше предпочитал отшучиваться, — о продолжении рода и создании настоящей семьи.

Шаляпин признался, что наконец-то созрел для отцовства и мечтает о рождении двоих или троих наследников. Однако традиционная модель брака с совместным бытом и вечными семейными разборками певца категорически не устраивает. У него уже готова собственная, весьма оригинальная концепция семейной жизни, которая наверняка вызовет массу споров среди моралистов. Прохор планирует полностью содержать мать своего будущего ребенка и самого малыша, но жить под одной крышей с ними он не собирается. Для себя любимого певец оставит отдельную жилплощадь, где сможет отдыхать от семейной суеты.

"Я много работаю, с приветом уже, но моя задача — какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно! Потому что дети эгоисты! Ребенку главное, чтобы его любили, уделяли время, гуляли с ним, подарки дарили", — без тени смущения заявил эпатажный артист.

Шаляпин уверен в своей правоте. Он считает, что гостевой брак — это идеальный способ сохранить страсть и избежать бытовых конфликтов, которые разрушают даже самые крепкие союзы. Но еще больше публику поразили новые требования Прохора к будущей избраннице. Если раньше его привлекали исключительно дамы с солидным жизненным опытом и внушительными банковскими счетами, то теперь певец нацелился на молодежь. В жены он хочет взять исключительно 30-летнюю девушку.

Примечательно, что внешние данные будущей спутницы жизни для Шаляпина отошли на второй план. Цвет глаз, длина ног, объем талии и оттенок волос его больше не волнуют. За годы бурных романов и громких расставаний артист пресытился внешней мишурой. Теперь его главный приоритет — душевное спокойствие. Избранница должна быть тихой, понимающей и готовой принять его сложный характер и специфический образ жизни.

Напомним, что за плечами Прохора Шаляпина несколько скандальных браков. Его союз с бизнесвумен Ларисой Копенкиной обсуждала вся страна, а трагическая история с канадской миллионершей Татьяной Клаудией Дэвис, которая скончалась вскоре после свадьбы, до сих пор вызывает вопросы у скептиков. Похоже, устав от драм и вечной погони за хайпом, певец наконец-то решил остепениться, но сделать это исключительно на своих условиях. Сможет ли он найти 30-летнюю красавицу, готовую согласиться на гостевой брак и раздельное проживание, покажет время. Но то, что Шаляпин готов платить за свое спокойствие и счастье будущих детей, не вызывает сомнений.