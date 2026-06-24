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Вторник 23 июня

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Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету

Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету
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Этот таинственный летний день таит в себе смертельную опасность для каждого, кто рискнет нарушить вековые запреты наших предков.

В народном календаре 24 июня — дата особенная, овеянная мистикой, древними страхами и строгими табу. В этот день православная церковь чтит память апостолов Варнавы и Варфоломея. Однако в народном сознании этот праздник превратился в загадочный день Варнавы Земляничника. Наши предки верили, что именно сейчас грань между миром людей и потусторонними силами истончается до предела, а по земле начинает бродить разгулявшаяся нечисть.

Смертоносный полдень: почему полевые цветы несут гибель

Главная опасность этого дня, согласно древним поверьям, исходит от самой природы. В народе свято верили: на Варнаву бесы, ведьмы и мелкие черти устраивают свои дикие шабаши. Местом для своих игрищ коварные духи выбирают цветущие луга, тенистые леса и бескрайние поля.

Причем пик их активности приходится на самый полдень. Легенда гласит, что злые силы не просто веселятся, они делят между собой сферы влияния и делят людские души. Пробегая по траве, нечисть оставляет на сочных стеблях и спелых ягодах невидимый яд. Именно поэтому родилась суровая поговорка: "На Варнаву не рви траву".

Считалось, что любой, кто сорвет в этот день даже самый безобидный цветок или полакомится первой земляникой, принесет в свой дом страшную болезнь, нищету и разлад. Растения, собранные 24 июня, теряли свои целебные свойства и превращались в настоящий яд.

Что строго-настрого запрещено делать 24 июня

Чтобы уберечь себя и своих близких от беды, в день Варнавы следовало соблюдать целый свод строгих правил. Нарушение любого из них грозило обернуться настоящей жизненной катастрофой.

* Нельзя лениться и спать до обеда. Считалось, что к спящему в этот день человеку легко может присосаться энергетический вампир или мелкий бес, который высосет все жизненные силы и лишит удачи.

* Запрещено жаловаться на судьбу и плакать. Любой негатив, озвученный вслух на Варнаву, вернется к вам в тройном размере. Нечисть только и ждет ваших слез, чтобы сделать жизнь еще невыносимее.

* Не прикасайтесь к мелким деньгам. Пересчитывать мелочь в карманах или кошельке сегодня — к затяжной бедности. Вы рискуете "вымести" все крупные купюры из своей жизни на долгие месяцы.

* Не стригите волосы и ногти. Наши предки были убеждены, что таким образом человек укорачивает свой век и добровольно отдает свое здоровье злым силам.

* Избегайте ссор и выяснения отношений. Любой мелкий конфликт, вспыхнувший 24 июня, грозит перерасти в пожизненную вражду. Мириться потом придется годами.

Как привлечь счастье и богатство в дом

Несмотря на обилие пугающих запретов, этот день можно провести с огромной пользой для семьи. Существовали и позитивные ритуалы, помогающие очистить энергетику дома.

Варнава Земляничник — идеальное время для генеральной уборки. Считалось, что если тщательно вымыть полы, избавиться от хлама и вытереть пыль даже в самых труднодоступных углах, из жилища уйдет весь накопившийся негатив, а злые духи просто не смогут там задерживаться.

Также этот день невероятно благоприятен для искреннего примирения. Если вы находитесь в ссоре с дорогим человеком, сделайте первый шаг именно 24 июня. Древняя магия этого дня поможет растопить даже самое ледяное сердце и вернуть гармонию в отношения.

Мудрость предков: о чем шепчет погода

Наши предки внимательно следили за изменениями в природе на Варнаву, ведь по ним можно было безошибочно предсказать погоду на ближайшие недели и узнать, каким будет урожай.

* Если утром 24 июня на траве нет росы — жди затяжного ненастья и холодных дождей.

* Громкий гром с утра обещает богатый урожай грибов в лесах, а вот тихие раскаты предвещают засушливое лето.

* Если туман стелется по воде — осень будет теплой, долгой и очень комфортной.

* Бледное солнце на рассвете предупреждает о скором приближении сильного шторма или урагана.

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24 июня 2026, 00:13
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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