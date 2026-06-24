Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть

Звезда "Слова пацана" психически болен Тесты Экс-жена Диброва не стала молчать о трагедии с телеведущим Игры Сонник

Топ новостей недели

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы "Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным "Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа "Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

Лента новостей

Среда 24 июня

18:28Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 17:04Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 14:49Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 14:09Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице 13:24"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 11:21В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири 10:48Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной 09:49Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа 00:13Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету 17:46Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус 15:30Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это 13:19Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет 12:38Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября 11:48Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? 10:37Боялся: вскрылась горькая тайна Виктора Цоя 09:25"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей 00:37День жутких знамений: почему наши предки боялись 23 июня как огня и наглухо запирали двери 17:36Стыд потеряла: полуголая Наталья Штурм выставила напоказ самое сокровенное 16:21Раскрыт шокирующий рецепт вечной молодости от легендарной Натальи Бехтеревой 15:25В Подмосковье выбрали победителей регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций 14:10Скрытая угроза в вашем холодильнике: какой популярный продукт теряет пользу уже через неделю 12:36Собянин сообщил об уничтожении за сутки 84 летевших на Москву БПЛА 12:29Собянин: Школьники и студенты Москвы заботятся о сохранении памяти о героях ВОВ 11:58Виктория Боня заявила об изнасиловании 10:41Звезда "Слова пацана" оказался в психиатрической больнице из-за пагубных пристрастий 09:30"Тревожусь ужасно": экс-супруга Диброва прервала молчание после трагедии с бывшим мужем в элитном клубе 00:23Точка невозврата: какой секретный запрет предки соблюдали 22 июня под страхом вечной нищеты 18:19Забудьте про дорогие уколы: найдена бесплатная привычка, которая буквально стирает морщины 15:43Золотой коридор открыт: Вселенная выбрала трех счастливчиков, на которых обрушится денежный ливень с 22 июня 12:35Ученые выяснили, какие именно вещи в доме вызывают тревогу и бессонницу 06:15День великого Солнцестояния: какой секретный ритуал 21 июня гарантирует богатство и успех до конца года 18:15Поцелованные в макушку: астрологи раскрыли знак зодиака, которому Вселенная выписала "пожизненный абонемент" на удачу 15:26Беглому мужу Пугачевой выдвинули суровый ультиматум в день рождения 11:24Смертельный обман на маркетплейсах: популярный прибор в домах миллионов россиян оказался опасной пустышкой 08:05Это нужно сделать 20 июня, чтобы деньги текли рекой, а беды обходили стороной 18:05"Они разводятся": Примадонна хладнокровно проигнорировала главный праздник в жизни молодого супруга 16:15Они поверили в роскошную сказку, а остались ни с чем: кто лишил российских селебрити баснословных сумм 14:30Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве 14:20"Мозг покрывается ржавчиной": доктор Абакумов напугал Сеть горькой правдой о старческом слабоумии 12:31Прощайте, балахоны и кудри: кардинальная смена имиджа 77-летней Пугачевой лишила публику дара речи 10:53Развеян главный летний миф: как солнце превращает вашу кожу в рассадник воспалений 09:48Главный секрет "Рандеву": на какие унизительные хитрости пошла Вайкуле ради спасения репутации 00:44Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек 17:28Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет 14:49"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес 14:21Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы 13:21Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится 13:12Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА 12:02"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 10:49"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть

Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть
412

Ученые обнаружили пугающую и невероятно точную закономерность между обычным движением человека и его неминуемым уходом из жизни, который можно предсказать буквально по секундомеру.

Медицина долгое время опиралась лишь на сухие цифры в паспорте и бесконечные списки хронических диагнозов, пытаясь угадать, сколько лет жизни отмерено человеку. Однако исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве совершили настоящий прорыв, доказав, что наше тело подает коварные сигналы о приближающемся финале гораздо раньше, чем начнутся серьезные сбои в работе органов. RidLife сообщает, что ключ к тайне долголетия скрыт не в анализах крови, а в том, с какой скоростью пожилой человек делает свой первый шаг.

Смертоносные миллисекунды: когда время работает против вас

Израильские ученые в течение долгих семнадцати лет пристально наблюдали за группой из 120 добровольцев, фиксируя каждое их мимолетное движение. Результаты этого масштабного эксперимента шокировали научное сообщество своей беспощадной точностью. Выяснилось, что скорость, с которой человек трогается с места, является зеркалом состояния его нервной системы и общего запаса жизненных сил.

Особенно пугающим стал выявленный "коэффициент смертности". Исследователи подсчитали: каждые лишние 0,100 секунды — крохотное мгновение, которое глаз едва успевает заметить — повышают риск смерти от естественных причин сразу на 28%. Если старт движения замедляется всего на одну десятую долю секунды, организм фактически подписывает себе приговор, сигнализируя о критическом износе внутренних ресурсов.

Ловушка для мозга: почему многозадачность убивает

Чтобы выявить скрытые дефекты в работе организма, ученые использовали коварный тест. Участникам предлагали не просто шагнуть вперед по сигналу, а сделать это, одновременно решая умственную задачу. Пока человек пытался сосредоточиться на логическом тесте, врачи замеряли скорость его реакции. Именно в этот момент "двойной нагрузки" изнашивающаяся нервная система давала сбой.

Механизм этого явления прост и страшен одновременно. Когда мозг и тело работают слаженно, первый шаг происходит автоматически. Но если внутренние ресурсы на исходе, организму приходится мучительно перераспределять энергию между мышлением и движением. Пожилой человек буквально "зависает" на старте, тратя драгоценные доли секунды на обработку команды. Эта заминка — не просто медлительность, это крик системы о помощи, свидетельствующий о том, что "запас прочности" практически исчерпан.

Приговор или руководство к действию?

Ученые подчеркивают: способность удерживать ювелирный баланс в движении отражает то, насколько филигранно взаимодействуют мышцы, нервные окончания и головной мозг. Как только слаженность этого механизма нарушается, начинается стремительный общий спад подвижности, за которым неизбежно следует угасание всех жизненных функций.

Однако это открытие дает врачам уникальное оружие. Тест на "быстрый старт" не требует дорогостоящего оборудования или изнурительных обследований. Его можно провести прямо в кабинете терапевта за считанные минуты. Такая проверка позволяет вовремя заметить начало необратимых процессов и, возможно, скорректировать образ жизни пациента, чтобы подарить ему еще несколько качественных лет.

Как обмануть биологические часы

Эксперты напоминают, что старение — процесс индивидуальный, и показатели скорости ходьбы можно и нужно тренировать. Постоянная умственная активность в сочетании с умеренными физическими нагрузками помогает мозгу сохранять те самые нейронные связи, которые отвечают за молниеносную реакцию.

Помните, что каждый ваш шаг — это не просто перемещение в пространстве, а сложнейший танец миллиардов клеток. И пока этот танец остается легким и стремительным, смерть будет вынуждена подождать в стороне. Берегите своих пожилых родственников, следите за их походкой и не игнорируйте малейшие изменения в их движениях, ведь иногда за обычной медлительностью скрывается фатальный отсчет времени.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2026, 18:28
Фото сгенерировано ИИ
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это

Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет

Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене

Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене
Громкий скандал вокруг имени беглой Примадонны отечественной эстрады получил неожиданное и весьма приземленное продолжение в одном из московских судов. Пока Алла Пугачева пытается обустроить свою жизнь на чужбине, в российской столице продолжают разгребать последствия ее многолетнего пребывания на музыкальном олимпе.

Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов

Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов
Внезапная смерть бессменного ведущего шоу "Человек и закон" Алексея Пиманова обнажила тайны, которые он тщательно скрывал при жизни. Алексею Пиманову было всего 64 года.

"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко

"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко
За идеальной картинкой в социальных сетях одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса скрываются нешуточные итальянские страсти, которые уже не раз ставили их союз на грань катастрофы. Красивая сказка о любви успешной телеведущей и популярного певца на поверку оказалась ежедневной битвой характеров.

Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной

Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной
Популярная певица, славящаяся своим ангельским голосом, в очередной раз доказала, что на пути к личному счастью для нее не существует никаких преград и запретов. Полина Гагарина снова оказалась в центре грандиозного светского скандала, который обсуждает вся рублевская тусовка.

Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа

Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа
Звезда отечественного телевидения, уставшая от бесконечных сплетен и грязных слухов за спиной, наконец-то сорвалась и выдала всю подноготную своего нового супруга. Ксения Бородина светится от счастья в новом браке с Николаем Сердюковым, но идиллия в социальных сетях безжалостно разбивается о суровую реальность общественного мнения.

Выбор читателей

23/06Втр"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей 23/06ВтрСвершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? 24/06СрдРазрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной 24/06СрдНи в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету 23/06ВтрСекретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это 23/06ВтрВскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет