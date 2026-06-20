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Суббота 20 июня

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Поцелованные в макушку: астрологи раскрыли знак зодиака, которому Вселенная выписала "пожизненный абонемент" на удачу

Поцелованные в макушку: астрологи раскрыли знак зодиака, которому Вселенная выписала "пожизненный абонемент" на удачу
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Пока скептики твердят о "случайностях" и "упорном труде", эзотерики и мастера высшей астрологии знают правду.

Тайна этой невероятной удачливости кроется в "космическом покровительстве". Этим знаком управляет Юпитер — в астрологии его называют "Большим Бенефактором" или "Планетой Королей". В момент рождения этих людей Юпитер находился в такой позиции, что создал вокруг них непробиваемый купол защиты и магнитное поле для привлечения ресурсов.

В то время как другие планеты требуют дисциплины (Сатурн) или борьбы (Марс), Юпитер просто расширяет горизонты. Это положение планет создает эффект "ангела-хранителя за плечом": когда этот знак идет на неоправданный риск, бездна перед ним превращается в мост. Им везет в лотереях, они находят нужных людей в самый критический момент, а деньги приходят к ним именно тогда, когда кошелек кажется пустым. Это мистическая связь с энергией изобилия, которую невозможно заслужить — с ней можно только родиться.

Кто этот баловень Фортуны?

Астрологи долго скрывали этот факт, чтобы не вызывать зависти у остальных знаков, но пришло время раскрыть карты. Знак, который поцеловала Фортуна — это Стрелец.

Именно Стрельцы являются главными фаворитами Вселенной. Вы можете называть их безрассудными или легкомысленными, но именно их легкость открывает те двери, которые для других заперты на десять замков. Даже если Стрелец совершает ошибку, она чудесным образом оборачивается для него новой возможностью. Увольнение с работы? Значит, завтра его пригласят на должность в пять раз круче. Потерял кошелек? Через неделю найдет старый счет с крупной суммой. Удача прошила их ДНК, и это — их главное оружие.

Иногда к этой "золотой группе" примыкают Рыбы (как второй знак, управляемый Юпитером) и Львы (благодаря покровительству Солнца), но именно Стрелец остается абсолютным чемпионом по количеству жизненных джекпотов.

Как не спугнуть "золотую птицу"?

Несмотря на пожизненный дар, даже такую мощную энергию можно заблокировать. Главный враг удачи Стрельца — это страх и попытка жить "как все", в режиме жесткой экономии и планирования.

Ваш главный совет: никогда не закрывайте свой денежный канал нытьем и фразой "у меня нет денег". Для вас это — магическое заклинание нищеты. Чтобы ваша Фортуна работала на полную мощность, вы должны всегда сохранять состояние "духовного и материального расширения".

Ритуал активации: каждый раз, когда вы получаете любую сумму денег, даже самую маленькую, мысленно произносите: "Благодарю за этот дар, я достоин большего, поток бесконечен". И самое главное — делитесь. Юпитер обожает щедрых. Чем легче вы отдаете (на благотворительность, подарки или просто хорошие чаевые), тем в большем объеме Вселенная возвращает вам. Ваша удача питается вашим оптимизмом. Стоит вам искренне поверить, что "все будет хорошо", как реальность тут же перестраивается под ваш запрос. Вы — любимые дети Космоса, просто не забывайте пользоваться своим правом наследия.

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20 июня 2026, 18:15
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