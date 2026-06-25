Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ

Звезда отечественного шоу-бизнеса, пережившая сокрушительный бойкот и публичное забвение, решилась на отчаянный шаг.



Анастасия Ивлеева, чья карьера оказалась под угрозой полного краха после скандальной "голой вечеринки", готова совершить невозможное. Долгое время блондинка находилась в тени, лишившись рекламных контрактов, эфиров и былого лоска. Но просто так сдаваться бывшая королева Рунета не собирается. Как сообщает СМИ, телеведущая запускает собственное независимое тревел-шоу, которое должно стать ее билетом назад, в мир большого телевидения и всеобщего признания.

Для своего камбэка Настя выбрала самый жесткий и бескомпромиссный формат. Никакого гламура и дорогих отелей — только дикая природа и выживание на грани фола. Первой точкой на карте ее очищения стала Эфиопия, куда съемочная группа тайно отправилась несколько месяцев назад. В своих социальных сетях Ивлеева уже опубликовала первые интригующие кадры, показав, как далеко она готова зайти ради рейтингов. В ролике звезда встречается с высокими молодыми людьми из племени банна, которые передвигаются по выжженной саванне на длинных деревянных ходулях. Местные называют их "банна бойз".

Попытка влиться в местный колорит едва не закончилась для ведущей трагедией. Африканские воины уговорили русскую гостью лично встать на опасную конструкцию. Ивлеева, привыкшая к высоким каблукам, но совершенно не готовая к таким перегрузкам, сделала несколько шагов на шатающихся деревянных палках.

Позже Настя призналась, что этот эксперимент до смерти напугал ее. Буквально за минуту до ее подъема один из местных парней потерял равновесие и с огромной высоты рухнул на сухую землю, едва не сломав позвоночник.

"Если я упаду и разобью голову — знайте, это все ради вас, дорогие зрители", — попыталась отшутиться Ивлеева, с трудом сдерживая панику.

Хождение на ходулях для племени банна — это не развлечение для белых туристов, а суровая необходимость. В высокой траве африканской саванны пастухам жизненно важно находиться как можно выше. Только так можно вовремя заметить отбившийся от стада скот, крадущегося леопарда или смертоносную кобру. Кроме того, умение держать баланс на ходулях — это важнейший экзамен на зрелость для местных юношей. Тренировать будущих мужчин в племени начинают с самого детства.

Реакция публики на возвращение Ивлеевой оказалась неоднозначной, но равнодушных не осталось. Верные поклонники признаются, что безумно соскучились по фирменному юмору Насти и ее харизме времен "Орла и решки". Многие уверены, что суровое путешествие по Африке — это лучший способ смыть с себя прошлые грехи и доказать, что она все еще ведущая номер один. Сможет ли Настя вернуть себе эфиры на федеральных каналах после эфиопского экстрима — покажет время. Но то, что она готова разбиться в лепешку ради любви зрителя, теперь очевидно каждому.