Виктория Боня заявила об изнасиловании

Звезда скандальных реалити-шоу и главная светская львица страны решилась на исповедь.

Виктория Боня, чья жизнь обычно напоминает бесконечный праздник в Каннах или Монако, внезапно сбросила маску беззаботной дивы. В откровенном подкасте Анатолия Сульянова телеведущая сделала признание, которое буквально взорвало медийное пространство. Оказывается, за ослепительной улыбкой и баснословно дорогими нарядами скрываются шрамы, которые не заживают десятилетиями. Виктория заявила: ее дважды пытались изнасиловать. Эти эпизоды стали для нее не просто физическим испытанием, а настоящим крушением личного мира, разделив жизнь на "до" и "после".

Первый раз судьба столкнула Боню с нечеловеческой жестокостью еще в юности, когда она была совсем беззащитной девушкой. Казалось бы, Москва должна была стать местом силы, но именно в столице Викторию подстерегал второй кошмар. Знаменитость не побоялась описать тот парализующий страх, который сковывает тело в моменты нападения. По ее словам, насилие невозможно сравнить ни с чем другим — это ощущение полной, окончательной кончины.

"Больно в душе", — поделилась Боня.

Масштаб проблемы, по мнению Бони, в России носит характер национальной катастрофы. Телеведущая озвучила пугающую статистику: она убеждена, что буквально каждая вторая женщина в нашей стране проходила через ад насилия. Однако большинство предпочитает хранить эту страшную тайну за семью замками.