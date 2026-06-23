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Вторник 23 июня

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Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это

Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это
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Забудьте все, что вы знали о вреде сладостей.

Медицинский мир вздрогнул от неожиданного открытия британских ученых. Мы привыкли, что сахар — это "белая смерть", враг зубов и талии. Но исследователи из Королевского колледжа Лондона внезапно реабилитировали сладкоежку, правда, при одном очень специфическом условии, сообщает Клео.ру. Выяснилось, что жевательная резинка с сахаром, использованная сразу после употребления полезных овощей, превращает обычный обед в мощнейшее лекарство для сердца.

Химический завод во рту

В центре этой сенсации — листовая зелень, шпинат, кейл и, конечно, королева всех "нитратных" продуктов — свекла. Эти овощи буквально высасывают из почвы нитраты, которые при правильном обращении становятся спасением для гипертоников. Но есть нюанс: сами по себе нитраты бесполезны. Чтобы они начали работать, в игру должны вступить бактерии, живущие у нас во рту. Именно они превращают нитраты в нитриты — соединения, которые заставляют наши сосуды расслабляться, а кровь — бежать по жилам с легкостью горного ручья.

Ученые решили проверить безумную теорию: можно ли ускорить эту природную лабораторию, изменив среду в ротовой полости? Результаты превзошли все ожидания.

Эксперимент на грани фантастики

Для участия в опытах пригласили абсолютно здоровых добровольцев. Сценарий был прост: порция свекольного сока, а затем — несколько часов непрерывного жевания. В одной группе подопытные жевали резинку с сахаром, в другой — "диетический" вариант.

Уже через неделю, когда группы поменялись местами и ученые свели данные, стало ясно: сахар творит чудеса. Сладкая жвачка резко повышала кислотность слюны, снижая показатель pH на 1,4. В этой кислой среде бактерии-труженики начинали работать со скоростью света. Уровень полезных нитритов во рту подскочил на невероятные 45%, а их концентрация во всем организме выросла на четверть!

Для сердечников это настоящий прорыв. У участников эксперимента фиксировали реальное снижение артериального давления. Разница составила почти 3/2 мм рт. ст. Этого "бонуса" не получили те, кто жевал обычную жвачку без сахара. Сахар в данном случае сработал как катализатор, заставив организм усваивать пользу овощей по максимуму.

Сладкий яд или спасение?

Впрочем, эксперты спешат охладить пыл тех, кто уже готов заменить таблетки от давления килограммами леденцов. У этого медицинского чуда есть и обратная сторона, о которой нельзя забывать.

Во-первых, эффект "сладкой терапии" кратковременен — он длится всего пару часов. Во-вторых, сахар остается сахаром. Его избыток — это не только кариес, но и прямой путь к ожирению, диабету и разрушению метаболизма. Получается замкнутый круг: спасая сосуды, можно ненароком уничтожить поджелудочную железу. Сами авторы исследования подчеркивают: сладкая жвачка не может быть способом контроля давления на постоянной основе. Это лишь демонстрация механизма, который наука теперь должна научиться использовать во благо, но без вредных побочных эффектов.

Спорт как двигатель прогресса

Особенно остро результаты исследования восприняли в мире большого спорта. Атлеты экстра-класса уже давно "сидят" на свекольном соке, используя его как легальный природный допинг для выносливости. Теперь же они получили четкую инструкцию, как сделать свои тренировки еще эффективнее.

Следующим шагом ученые планируют провести масштабные тесты на спортсменах. Главная задача — найти безопасную альтернативу сахару, которая бы так же эффективно меняла кислотность слюны. Если химикам удастся создать "кислую жвачку" без вреда для зубов и обмена веществ, это станет настоящей революцией в профилактике сердечных заболеваний.

Пока же совет один: если вы съели салат из свеклы, небольшая порция сладкого не станет преступлением, а лишь поможет вашему сердцу биться ровнее. Главное — не превращать это в привычку и помнить, что во всем важна мера. Здоровье — это тонкий баланс между шпинатом и десертом, и теперь мы точно знаем, где проходит эта линия.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июня 2026, 15:30
Фото: magnific.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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