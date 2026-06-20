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Суббота 20 июня

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Это нужно сделать 20 июня, чтобы деньги текли рекой, а беды обходили стороной

Это нужно сделать 20 июня, чтобы деньги текли рекой, а беды обходили стороной
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В этот таинственный день силы природы вступают в решающую схватку за ваш будущий успех, а невидимый страж выходит на берега водоемов, чтобы защитить людей от смертельной опасности.

Православная церковь 20 июня вспоминает святого мученика Феодота Анкирского. В народном же календаре этот день получил сразу два звучных имени — Федот Урожайник и Федот Страж. Это время, когда лето окончательно вступает в свои права, а мистическая энергия дня достигает своего пика. Наши предки верили: 20 июня — это момент истины, когда можно либо обрести мощную защиту на весь год, либо навсегда разгневать духов воды и земли.

Мистический патруль: Федот против русалок

Главная легенда дня связана с водоемами. На Руси верили, что именно 20 июня святой Федот берет в руки острый серп и отправляется патрулировать берега рек и озер. Его миссия — усмирить разгулявшихся русалок. Считалось, что Федот "подрезает" длинные волосы речным девам, лишая их магической силы затягивать людей в омут.

До этого дня купание считалось смертельно опасным — нечисть могла утащить на дно любого смельчака. Но на Федота Стража вода становилась безопасной. Даже современные светские красавицы знают: очищение водой в этот день способно смыть накопленный негатив и вернуть лицу сияние. Если вы решите окунуться в водоем 20 июня, делайте это смело — святой страж уже на посту, и никакие темные силы вам не страшны.

Федот Урожайник: программируем богатство

Второе имя дня — Урожайник — говорит само за себя. 20 июня крестьяне внимательно следили за погодой, ведь небо давало прямой прогноз на финансовое благополучие семьи. Если на Федота стоит тепло и ясно — рожь уродится крупной, налитой и тяжелой. Это обещало сытую зиму и полные кошельки.

Дождь же на Федота считался плохим знаком для урожая зерновых. "Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет; а если гром гремит — колос пустой стоит", — шептали старики. Однако не спешите расстраиваться, если погода испортилась. Даже в пасмурный день 20 июня можно задобрить судьбу, если проявить трудолюбие. Работа на земле или даже забота о домашних растениях сегодня притягивает энергию процветания.

Грозные запреты: не совершите фатальную ошибку

Несмотря на общую позитивную энергетику дня, 20 июня накладывает на человека ряд жестких табу, нарушать которые — значит играть с огнем.

Во-первых, категорически запрещено признаваться в любви, делать предложение руки и сердца или назначать первое свидание. Энергетика Федота слишком сурова для нежных чувств. Считается, что любые любовные начинания в этот день закончатся холодным отказом или горьким разочарованием. Хотите крепкий союз — перенесите романтику на другой день.

Во-вторых, забудьте о визите к парикмахеру. Стрижка волос 20 июня — это прямой путь к потере удачи. Наши предки верили, что состригая волосы сегодня, вы буквально укорачиваете свою жизнь или "отрезаете" от себя ангела-хранителя. Пусть ваша прическа подождет, здоровье и фарт дороже.

В-третьих, ни в коем случае не рассказывайте свои сны, какими бы яркими они ни были. Увиденное ночью на 20 июня обладает огромной силой, и если выдать тайну сновидения вслух, хорошее не сбудется, а плохое — материализуется с удвоенной силой.

Приметы дня: голос стихии

Если вы хотите знать, что готовит вам будущее, присмотритесь к деталям. Громкий гром на Федота предвещает затяжное ненастье на несколько недель. Если же гром гремит отрывисто и глухо — ждите короткого дождя, после которого наступит жара.

Обильная роса утром 20 июня — это знак милости небес. Она сулит не только хороший урожай, но и крепкое здоровье всем домочадцам. А если вы заметили, что пчелы стали агрессивными и пытаются ужалить — готовьтесь к сильной засухе, которая может затянуться до середины июля.

Помните, что Федот Страж ценит честность и решительность. Это идеальный день, чтобы избавиться от старых вещей, ненужных связей и гнилых мыслей. Очистите свое пространство, и святой покровитель дня обязательно наполнит его свежей, созидательной энергией успеха.

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20 июня 2026, 08:05
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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