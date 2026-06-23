Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта главного корпуса Красногорского колледжа, который входит в топ-5 учебных заведений региона по численности студентов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Это обновленное здание мы откроем уже 1 сентября. Установим здесь современное оборудование – ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Наша задача – поддерживать преподавателей, привлекать наставников с производства. Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники. Поэтому важно предоставить ребятам максимум возможностей», — сказал Воробьев.

Колледж состоит из двух головных корпусов в Красногорске и пяти филиалов в Звенигороде, Истре, Шаховской, Рузе и Волоколамске. По данным властей региона, в них обучаются 3,5 тыс. студентов. В 2026 году для абитуриентов предусмотрено 925 бюджетных мест.

Строительная готовность корпуса 1971 года постройки составляет порядка 70%. Завершены замена кровли и вентилируемого фасада, обновление инженерных коммуникаций, сейчас ведутся чистовая отделка и благоустройство территории.

Директор колледжа Сергей Демин сообщил, что по данным Роструда более 93% выпускников трудоустроены. Студенты уже со второго курса работают на предприятиях, в том числе на Красногорском заводе им. Зверева, «Бецема» и «Мобитрак».

В Красногорском филиале доступны семь направлений, включая оптику, станки с ЧПУ, сетевое и системное администрирование и информационную безопасность. В этом году на базе филиала открывается направление «Мастер лифтового хозяйства» под запрос Серпуховского лифтостроительного завода.

Студент Павел Дмитриев, обучающийся по специальности «Производство оптических приборов», уже год работает оптиком на заводе им. Зверева. «Все очень ждут окончания ремонта. И студентам будет приятнее учиться в современном здании, и преподавателям работать», — рассказал он.

В Звенигородском филиале готовность корпуса составляет 74%, открытие также запланировано на 1 сентября. Там создан кластер «Туризм и сфера услуг».

За пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляют еще 10. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».