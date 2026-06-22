"Тревожусь ужасно": экс-супруга Диброва прервала молчание после трагедии с бывшим мужем в элитном клубе

Бурное веселье в одном из элитных заведений Москвы закончилось для легендарного телеведущего Дмитрия Диброва на больничной койке.



Минувшие сутки стали настоящим испытанием для 66-летнего метра отечественного телевидения. Еще недавно в Сети обсуждали кадры, на которых Дмитрий Дибров весело проводит время в одном из московских клубов. Телеведущий выглядел бодрым и энергичным: на видео запечатлено, как он активно отплясывает прямо у диджейского пульта, наслаждаясь атмосферой праздника. Однако веселье внезапно прервалось. По сообщениям очевидцев, при попытке спуститься по лестнице Дибров потерял равновесие и совершил неудачное падение. Удар пришелся на голову, что вызвало серьезное кровотечение и немедленную панику среди присутствующих.

Срочная госпитализация

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Учитывая характер травмы и возраст артиста, было принято решение о немедленной транспортировке в стационар. В настоящее время Дмитрий Дибров находится в знаменитой Боткинской больнице. Это медицинское учреждение славится своими нейрохирургами и современным диагностическим оборудованием. По предварительной информации, шоумен разбил голову, и сейчас врачи проводят полный комплекс обследований, чтобы исключить риск черепно-мозговой травмы или внутреннего кровоизлияния. Состояние здоровья звезды экрана находится под бдительным контролем профессионалов.

Реакция бывшей супруги

Первой на тревожные новости отреагировала бывшая жена телеведущего, бизнесвумен Полина Диброва. Несмотря на официальный разрыв отношений, Полина продолжает внимательно следить за жизнью отца своих детей. О случившемся она узнала из новостных сводок, находясь в этот момент в самолете. Полина совершала длительный перелет в компании участниц своего женского сообщества Dibrova Club. Едва оказавшись в зоне доступа сети, она связалась с Дмитрием и медиками, чтобы прояснить ситуацию.

"К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно", — поделилась переживаниями Полина в беседе с журналистами.

Жизнь после развода

Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли свой брак в сентябре прошлого года. Это известие стало шоком для поклонников, ведь пара прожила вместе 16 лет. За годы супружества у них родились трое сыновей, которых родители продолжают воспитывать совместно, сохраняя ради детей цивилизованные и даже дружеские отношения. Полина не раз подчеркивала в интервью, что Дмитрий Александрович остается для нее родным человеком и они продолжают поддерживать друг друга во всех сложных ситуациях.

Риски и опасения

Повышенное внимание к здоровью Диброва со стороны общественности и близких вполне объяснимо. Несколько лет назад телеведущий уже заставил всех изрядно понервничать, когда перенес микроинсульт. Тогда процесс реабилитации занял длительное время, и именно Полина была тем человеком, который помог ему вернуться к полноценной работе и жизни. Сегодняшний инцидент с падением вызывает опасения у медиков именно в контексте прошлых проблем с сосудами и общего состояния организма. Любое сотрясение или травма головы в таком возрасте требуют максимально тщательного подхода. На данный момент известно, что телеведущий также сломал руку, но от лечения отказался и находится дома.

Мэтр интеллектуального ТВ

Дмитрий Дибров на протяжении десятилетий остается одной из самых ярких фигур на российском телевидении. Его эрудиция, неподражаемый стиль ведения программ и умение держать аудиторию сделали его настоящим символом эпохи. От шоу "О, счастливчик!" до современных авторских проектов — Дибров всегда был эталоном профессионализма. Именно поэтому новости о его госпитализации вызвали такой мощный резонанс не только в профессиональной среде, но и среди миллионов зрителей, которые желают любимому ведущему скорейшего выздоровления и возвращения в строй.