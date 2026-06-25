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Четверг 25 июня

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Солнце поворачивает на зиму: какая мистическая опасность подстерегает каждого из нас 25 июня

Солнце поворачивает на зиму: какая мистическая опасность подстерегает каждого из нас 25 июня
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Нарушение всего одного простого правила в эту таинственную летнюю ночь может навсегда забрать у человека его жизненную удачу и обречь на череду горьких разочарований.

В народном календаре 25 июня — переломный день, который наши предки ждали с особым трепетом и тайным страхом. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Петра Афонского, однако в народной традиции этот праздник получил звучное и мистическое название — Петр Солнцеворот. Именно сейчас, согласно древним верованиям, небесное светило совершает свой главный годовой поворот. "Солнце на зиму, а лето на жару" — так говорили в старину, понимая, что с этого момента световой день начинает неумолимо сокращаться.

Мистический перелом года: почему солнце теряет силу

Наши предки верили, что 25 июня светило замирает на вершине неба, а затем медленно поворачивает свой ход в сторону зимы. Это время считалось моментом колоссальной космической энергии, когда невидимые силы природы приходят в движение. Люди верили, что в день Петра Солнцеворота можно напрямую обратиться к солнцу, попросить у него здоровья, тепла и богатого урожая.

Чтобы задобрить угасающее светило, существовал красивый ритуал. В полдень люди поднимались на самые высокие холмы, протягивали руки к небу и пели специальные обрядовые песни. Считалось, что золотые лучи в этот день обладают особой, исцеляющей силой, способной выжечь из тела любые хвори и защитить от сглаза.

Главные запреты дня: как не навлечь на себя беду

Чтобы уберечь свою жизнь от внезапных потрясений и сохранить семейное благополучие, 25 июня следовало строго соблюдать целый ряд древних табу. Нарушение этих правил, по мнению праотцов, могло закончиться плачевно.

  • Категорически запрещено ложиться спать рано. Это, пожалуй, самый главный и пугающий запрет дня. Считалось, что тот, кто уснет до полуночи, рискует "проспать" свою судьбу. Все планы, мечты и благие начинания такого человека просто увянут, так и не успев реализоваться. В эту ночь нужно бодрствовать как можно дольше, строя планы на будущее.
  • Нельзя носить темную одежду. Черные, серые и мрачные тона в гардеробе 25 июня — под строжайшим запретом. Тот, кто ослушается, притянет к себе тоску, уныние и мелкие пакости от нечистой силы. В этот день нужно облачаться в яркие, солнечные цвета — белый, желтый, оранжевый или красный.
  • Запрещено давать деньги в долг после заката. Если вы решите проявить щедрость и одолжите кому-то крупную сумму или даже сущую мелочь в сумерках, то рискуете навсегда отдать свое финансовое везение. Вместе с купюрами из дома уйдет достаток.
  • Нельзя косить траву на рассвете. Считалось, что в утренней росе на Петра Солнцеворота смывают свои грехи лесные духи. Потревожить их в этот момент — значит навлечь на себя их ярость и тяжелую болезнь.
  • Запрещено хвастаться своими достижениями. Любая похвала в собственный адрес, произнесенная вслух 25 июня, обернется крахом. Сглазить самого себя в этот день проще простого — все, чем вы гордитесь, может исчезнуть в один миг.

Обязательные ритуалы на богатство и сытую жизнь

Поскольку святой Петр в народном сознании прочно ассоциировался с рыбным промыслом и считался покровителем рыболовов, этот день старались провести с пользой для семейного бюджета.

Главным блюдом на столе 25 июня обязательно должна была стать уха. Причем приготовить ее следовало по особому рецепту — желательно из свежей рыбы, пойманной на рассвете. Верили, что если каждый член семьи отведает хотя бы несколько ложек этого ароматного супа, то весь следующий год в доме будет царить сытость, богатство и благополучие. Оставшиеся рыбные кости ни в коем случае не выбрасывали в мусор — их закапывали под плодовыми деревьями в саду, чтобы урожай превзошел все ожидания.

Также этот день считался последним сроком для посадки поздних овощей. Огородники спешили высадить рассаду капусты и огурцов, веря, что под влиянием мощной энергии Петра Солнцеворота они успеют созреть и дать прекрасные плоды до первых осенних заморозков.

Мудрость веков: о чем предупреждает природа

Наблюдение за погодой 25 июня помогало нашим предкам заглянуть в будущее и узнать, какие сюрпризы готовит им природа в ближайшие месяцы.

  • Обильная роса ранним утром обещает ясное, теплое и очень комфортное лето.
  • Если к вечеру на траве не появилось ни капли влаги — жди затяжных дождей и холодного ветра.
  • Большое количество комаров и мошек в воздухе предвещает скорый сбор богатого урожая ягод и грибов в лесах.
  • Если тучи кажутся белесыми или молочными — в ближайшие дни возможен сильный град, способный побить все посевы.
  • Ясная погода в день Петра Солнцеворота обещает успешный и легкий сенокос, а вот дождь сулит крестьянам немало хлопот с мокрой травой.

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25 июня 2026, 00:24
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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