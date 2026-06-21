Золотой коридор открыт: Вселенная выбрала трех счастливчиков, на которых обрушится денежный ливень с 22 июня

Пока остальные будут подсчитывать копейки после празднования летнего солнцестояния, несколько знаков зодиака буквально "взломают" код изобилия.



В кулуарах астрологического мира эту неделю уже называют "Моментом Х". В понедельник, 22 июня, происходит редчайшее планетарное событие: великий благодетель Юпитер, отвечающий за экспансию и богатство, входит в тесный, почти взрывной аспект с Венерой, планетой роскоши, в королевском градусе. Но это еще не все.

Эту мощную энергию подпитывает тригон от Плутона, который буквально выкорчевывает старые денежные блоки. Это сочетание создает эффект "финансового магнита". Деньги будут приходить не через изнурительный труд, а через случайные встречи, внезапные озарения и предложения, от которых по коже бегут мурашки. Если вы почувствуете странное покалывание в ладонях или беспричинное возбуждение — знайте, Вселенная уже начала переводить средства на ваш энергетический счет.

Золотая тройка: кто станет новым фаворитом Фортуны?

Звезды беспощадны в своей избирательности. На этой неделе космический банк открывает безлимитный кредит только для трех знаков. Если вашего знака нет в списке — не отчаивайтесь, но если вы нашли себя здесь — ваша жизнь никогда не будет прежней.



Это — Лев, Скорпион и Рыбы.