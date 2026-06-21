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Воскресенье 21 июня

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Золотой коридор открыт: Вселенная выбрала трех счастливчиков, на которых обрушится денежный ливень с 22 июня

Золотой коридор открыт: Вселенная выбрала трех счастливчиков, на которых обрушится денежный ливень с 22 июня
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Пока остальные будут подсчитывать копейки после празднования летнего солнцестояния, несколько знаков зодиака буквально "взломают" код изобилия.

В кулуарах астрологического мира эту неделю уже называют "Моментом Х". В понедельник, 22 июня, происходит редчайшее планетарное событие: великий благодетель Юпитер, отвечающий за экспансию и богатство, входит в тесный, почти взрывной аспект с Венерой, планетой роскоши, в королевском градусе. Но это еще не все.

Эту мощную энергию подпитывает тригон от Плутона, который буквально выкорчевывает старые денежные блоки. Это сочетание создает эффект "финансового магнита". Деньги будут приходить не через изнурительный труд, а через случайные встречи, внезапные озарения и предложения, от которых по коже бегут мурашки. Если вы почувствуете странное покалывание в ладонях или беспричинное возбуждение — знайте, Вселенная уже начала переводить средства на ваш энергетический счет.

Золотая тройка: кто станет новым фаворитом Фортуны?

Звезды беспощадны в своей избирательности. На этой неделе космический банк открывает безлимитный кредит только для трех знаков. Если вашего знака нет в списке — не отчаивайтесь, но если вы нашли себя здесь — ваша жизнь никогда не будет прежней.

Это — Лев, Скорпион и Рыбы.

  • Львы, для вас наступает время истинного королевского триумфа. Венера в вашем секторе карьеры в паре с Юпитером гарантирует, что любое ваше слово превратится в золото. Ждите предложения, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой — в этот раз это правда!
  • Скорпионы, ваши тайные стратегии и рискованные инвестиции наконец-то сдетонируют. То, что вы считали "зависшим"или безнадежным, принесет дивиденды, способные обеспечить вам безбедную жизнь на годы вперед. Ваша интуиция сейчас — это прямой провод с Центробанком Вселенной.
  • Рыбы, вы — главные мистические счастливчики недели. Ваша связь с Нептуном и Юпитером создаст ситуацию "чудесного обогащения". Это может быть выигрыш, неожиданный подарок или гонорар, сумма которого превышает ваши годовые ожидания. Деньги придут из самых неожиданных источников.

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21 июня 2026, 15:43
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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