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Четверг 25 июня

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Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"
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Столица запускает масштабный технологический проект, который позволит талантливым разработчикам со всего мира заявить о себе и получить внушительную финансовую поддержку от Правительства Москвы.

В Москве официально объявлено о начале приема заявок на участие в ежегодном престижном конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Данное мероприятие представляет собой крупнейший международный хакатон, организуемый на территории Российской Федерации. В рамках этого масштабного проекта ведущие специалисты в области информационных технологий занимаются созданием инновационных цифровых продуктов и сервисов. Все разработки ведутся в соответствии с актуальными запросами столичных органов исполнительной власти, а также крупнейших отечественных коммерческих структур и ИТ-корпораций. Соответствующее заявление опубликовал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".

Программа соревнований текущего года предусматривает распределение участников по 20 ключевым направлениям. Конкурсантам предстоит разработать прикладные решения для оптимизации городской инфраструктуры и повышения эффективности бизнес-процессов. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в текущем цикле перед командами поставлены задачи в таких высокотехнологичных сферах, как искусственный интеллект, автоматизация процессов городского управления, беспилотные технологии, цифровое моделирование, аналитика больших данных, а также интеллектуальные системы поддержки принятия управленческих решений. Каждое из этих направлений имеет стратегическое значение для дальнейшей цифровизации городской среды.

Организаторы конкурса особо подчеркивают его открытый международный характер: подать заявку на участие могут профильные специалисты из любого региона России и зарубежных стран. Важным нововведением текущего сезона стало снижение возрастного ценза. Теперь к участию в хакатоне допускаются молодые разработчики в возрасте от 16 лет, что позволит привлечь к решению городских задач талантливых студентов и старшеклассников, обладающих нестандартным видением технологических процессов и готовых предложить свежие идеи для развития мегаполиса.

Помимо возможности реализовать свои идеи на практике, участники конкурса могут рассчитывать на существенную материальную поддержку. Общий призовой фонд распределяется следующим образом: команды, признанные победителями в своих номинациях, получат денежные премии в размере одного миллиона рублей каждая. Кроме того, им будет предоставлена уникальная возможность пилотного внедрения созданных ИТ-продуктов в реальный сектор городской экономики. Для команд, занявших вторые и третьи места, предусмотрены денежные награды в размере 600 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

Официальная регистрация участников уже открыта на специализированном интернет-портале конкурса. Прием заявок продлится до 14 сентября включительно. Экспертный совет, в состав которого войдут представители профильных ведомств Правительства Москвы и ведущие специалисты ИТ-индустрии, проведет детальную оценку представленных проектов. Ожидается, что лучшие технологические решения будут интегрированы в цифровую экосистему столицы в кратчайшие сроки после подведения итогов соревнований, что повысит качество жизни москвичей и гостей города.

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