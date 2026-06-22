Собянин: Школьники и студенты Москвы заботятся о сохранении памяти о героях ВОВ

Эхо великих сражений прошлого до сих пор гулко отдается в сердцах современных подростков, заставляя их раз за разом возвращаться туда, где когда-то решалась судьба мира.



Эхо великих сражений прошлого до сих пор гулко отдается в лесах Подмосковья, и сегодня именно молодежь берет на себя миссию по возвращению имен тех, кто пожертвовал собой ради будущего. В Москве развернуто мощное движение: более 30 школьных и студенческих поисковых отрядов ведут раскопки на полях сражений Великой Отечественной войны. О том, как столичные ребята буквально вгрызаются в землю ради исторической правды, рассказал в своем телеграм-канале Мэр Москвы Сергей Собянин.

Это не просто походы — это тяжелейший труд и школа мужества. Несколько раз в год юные москвичи меняют уютные квартиры на палаточные лагеря и полевые условия.

"Они помогают исследовать места сражений, изучают архивные материалы, осваивают основы полевой работы и узнают о судьбах защитников Родины", — подчеркнул градоначальник.

Результаты этой работы поражают воображение даже бывалых историков. Участники клуба "Форпост" политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова вместе с коллегами из отряда "Победа" совершили настоящий подвиг: они извлекли останки 27 красноармейцев. Самая ценная находка — восемь "смертных" медальонов. Благодаря кропотливой экспертизе удалось установить имена четырех бойцов. Теперь их близкие наконец-то узнают, где обрели покой их герои.

Не менее впечатляющие цифры демонстрирует отряд "Дозор" из колледжа автоматизации и информационных технологий № 20. Только в мае этого года ребята подняли останки восьми солдат, нашли фрагменты советского и немецкого оружия, элементы экипировки. За 18 лет существования "Дозора" прошло 45 экспедиций! За это время из небытия были возвращены и перезахоронены останки более чем 950 воинов. Это целая дивизия, которая больше не считается пропавшей без вести.

Поисковики из отряда "Пламя" школы № 1788 работают с 2016 года. На их счету — останки девяти участников героической Битвы за Москву и обнаружение братского захоронения пяти красноармейцев. Впереди у ребят опасная и ответственная задача: экспедиция в район Нарского рубежа. Это та самая последняя черта обороны, где в 1941 году решалась судьба сердца нашей Родины.

Особое направление выбрали участники клуба "Полет" школы № 2057 имени И.С. Барова. С 2022 года они работают на территории ТиНАО и Наро-Фоминска, занимаясь авиапоиском. Найти в лесу или болоте упавший самолет — задача со звездочкой. Подростки учатся по искореженному металлу определять типы машин, искать серийные номера на двигателях, чтобы идентифицировать экипаж. Это высший пилотаж поисковой работы, требующий глубоких технических знаний.

Патриотическое воспитание в столице давно вышло за рамки обычных уроков истории. Сегодня в московских школах и колледжах работает 517 военно-патриотических клубов, где занимаются более 36 тысяч человек. Это огромная армия неравнодушных людей, которые знают цену мирного неба.

Как отметил Сергей Собянин, такая системная поддержка молодежных инициатив полностью соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети". Москва делает все, чтобы подрастающее поколение не просто помнило о подвигах предков, но и чувствовало личную сопричастность к истории своей страны.

Ведь пока не захоронен последний солдат, война не окончена. И судя по рвению столичных поисковиков, они готовы довести это дело до конца, возвращая героев домой — из забвения в вечность. Каждый найденный предмет, каждая расшифрованная записка в медальоне — это победа над временем и смертью, которую одерживают сегодняшние школьники. Завтра они отправятся в новые экспедиции, потому что память не знает каникул.