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Вторник 23 июня

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Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус

Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус
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Мечта об идеальном отдыхе на одном из самых дорогих и живописных курортов мира в одночасье обернулась для десятков наших соотечественников настоящим кошмаром на больничной койке.

Популярный курорт Иру Фуши, который традиционно считается одним из лучших и самых безопасных мест для семейного отдыха в Индийском океане, внезапно превратился в ловушку для туристов. Речь идет о знаменитом пятизвездочном отеле Sun Siyam Iru Fushi, неделя в котором стоит целое состояние. Однако вместо обещанного сказочного сервиса, белоснежного песка и безмятежного релакса люди столкнулись с пугающей реальностью. Остров буквально заполонили полчища прожорливых комаров, переносящих смертельную заразу.

Райский ад за миллионы рублей

Ошарашенные отдыхающие начали жаловаться администрации отеля на невыносимое засилье агрессивных насекомых. Однако реакция персонала шокировала избалованную публику. Сотрудники элитного резорта лишь равнодушно развели руками, заявив, что они абсолютно бессильны перед природой, а все стандартные меры защиты на территории якобы уже приняты. Результат такой халатности не заставил себя долго ждать.

Уже через пару дней после заезда один из российских туристов почувствовал себя очень плохо. Мужчину буквально свалили с ног классические симптомы опасного тропического недуга: дикая, парализующая слабость, экстремально высокая температура и раскалывающая голову боль. Помощи от местных медиков несчастный так и не дождался — ему пришлось заниматься самолечением в номере, пока за окном шумел ласковый прибой.

Борьба за жизнь на высоте десять тысяч метров

Для других россиян кошмар начался уже по дороге домой. Инкубационный период вируса завершился прямо во время многочасового перелета. Семейная пара пережила настоящий ад на борту лайнера: температура у супругов подскочила до критических 40 градусов, людей швыряло то в ледяной озноб, то в удушающий жар. Бортпроводникам оставалось лишь бессильно наблюдать за страданиями пассажиров.

Еще двое соотечественников смогли долететь до Москвы, но уже в аэропорту почувствовали первые признаки страшной болезни. Они экстренно обратились в одну из частных столичных клиник. Результаты анализов крови привели врачей в ужас: уровень тромбоцитов и лейкоцитов у пациентов упал до критического минимума. Диагноз подтвердился мгновенно — лихорадка денге. Сейчас пострадавшие находятся в изолированных боксах инфекционной больницы, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Среди пострадавших на Мальдивах оказалась и 37-летняя москвичка со своей маленькой дочерью. Они вернулись в столицу с аналогичными пугающими симптомами. Правда, в московской больнице им поставили другой, не менее коварный диагноз — вирус Коксаки. Ослабленный иммунитет ребенка сейчас отчаянно борется с тропической заразой.

Смертоносная статистика бьет рекорды

Ситуация на райском архипелаге принимает поистине катастрофические масштабы. С начала года на Мальдивах бушует самая настоящая эпидемия лихорадки денге. Число заразившихся уже перевалило за две тысячи человек, что более чем в пять раз превышает показатели прошлого года. Самое страшное, что тропический вирус не щадит никого — среди жертв эпидемии числятся совсем молодые люди в возрасте 17 и 20 лет.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда наши соотечественники привозят из долгожданных экзотических путешествий смертельно опасные "подарки". Ранее мы рассказывали о 38-летней жительнице подмосковных Химок, которая подхватила лихорадку денге во время отпуска в Южно-Африканской Республике. Этот случай стал первым официально зафиксированным заражением на территории Африки в текущем году.

Отечественные инфекционисты призывают путешественников проявлять максимальную бдительность при планировании поездок в экзотические страны, запасаться мощными репеллентами и при первых же признаках недомогания немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Помните: роскошный отдых не должен стоить вам жизни.

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23 июня 2026, 17:46
Фото: magnific.com
"Макс" / Shot✓ Надежный источник

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Врач Оксана Цышкова. Фото: пресс-служба
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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