Стыд потеряла: полуголая Наталья Штурм выставила напоказ самое сокровенное

Звезда 90-х вновь заставила поклонников хвататься за сердце, решившись на дерзкую фотосессию, которая балансирует на самой грани приличия.



Наталья Штурм, отметившая 59-летие, продолжает доказывать всему миру, что цифры в паспорте для нее — лишь досадная формальность. Певица, чье имя давно стало синонимом эпатажа, в очередной раз взорвала социальные сети. На этот раз поводом для грандиозного скандала послужила серия снимков в новом купальнике. После того как злопыхатели годами упрекали артистку в ношении одного и того же "древнего" мини-бикини, Наталья решила нанести сокрушительный удар. Она предстала перед камерой в сверкающем серебристом наряде, который едва прикрывает ее формы, оставляя минимум места для воображения.

Реакция публики не заставила себя ждать, превратив личную страницу звезды в настоящее поле боя. Хейтеры, словно сорвавшись с цепи, обрушились на Штурм с беспощадной критикой. Пользователи не стеснялись в выражениях, обвиняя певицу в неуместном поведении и отсутствии вкуса.

"Надо в паспорт смотреть иногда", "Позорище", "Стыд потеряла", "Бабушка веселится", — такие нелестные эпитеты заполонили ленту комментариев.

Многие фолловеры уверены, что в таком почтенном возрасте демонстрировать тело в столь провокационном виде — это признак глубокого психологического кризиса или отчаянной попытки удержать уходящую популярность.

Впрочем, саму Наталью подобные выпады ничуть не трогают. За долгие годы в шоу-бизнесе она выработала непробиваемый иммунитет к чужому мнению. Штурм давно привыкла к тому, что ее выходки и фигуру препарируют под микроскопом, и, кажется, даже получает удовольствие, подкидывая дрова в костер народного гнева. Она относится к критике с ироничной улыбкой, продолжая транслировать уверенность в собственной неотразимости.

Однако справедливости ради стоит отметить, что армия защитников у артистки не менее внушительна. Поклонники Натальи в восторге от ее смелости и физической формы. Многие отмечают, что для своих лет звезда выглядит просто феноменально, а ее подтянутое тело — результат колоссальной работы над собой. Для многих женщин "за 50" Штурм стала настоящим символом бодипозитива, доказывающим, что сексуальность не имеет срока годности.