Праздничный торт беглого юмориста рискует получить очень горький привкус, ведь на родине ему приготовили весьма специфический и суровый подарок.



Скандально известный шоумен Максим Галкин* принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Однако вместо привычных потоков лести и дорогих подношений от московского бомонда муж Аллы Пугачевой получил ледяной душ из суровой реальности. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин публично озвучил единственный сценарий, при котором оскандалившийся артист сможет когда-либо отмыть свою репутацию. И этот путь лежит очень далеко от комфортных европейских вилл и сытых израильских курортов.

Общественник выдвинул жесткий ультиматум. По мнению Бородина, комик зашел слишком далеко в своих попытках угодить западной публике. Едкие шутки со сцены, откровенные издевательства над бывшими соотечественниками и демонстративное презрение к людям, которые сделали его мультимиллионером, не прошли даром. Народная любовь сменилась брезгливостью. Теперь, чтобы заслужить хотя бы тень прощения, Галкину* придется кардинально сменить амплуа.

Бородин уверен: артист должен оставить микрофон, сменить бархатный пиджак на походную экипировку и отправиться в самые горячие и опасные точки, где сейчас решаются судьбы людей. Только там, разделив реальные тяготы с простыми согражданами и проявив истинно мужской характер в экстремальных условиях, шоумен сможет доказать искренность своего раскаяния.

Слова главы ФПБК звучат как приговор гламурному образу жизни беглеца. Одно дело — раздавать интервью в безопасных студиях и собирать аплодисменты эмигрантов. И совсем другое — взглянуть в глаза тем самым людям, которые проходят через суровые жизненные испытания. Бородин подчеркивает, что русский народ отличается широтой души и умеет прощать оступившихся. Но для этого нужны реальные, тяжелые поступки. Общество требует самоотдачи, а не фальшивых извинений на камеру ради возвращения к телевизионным кормушкам и корпоративам на Рублевке. Помощь ближнему в эпицентре сложных событий — такова новая цена входного билета в светскую Москву.

Самое парадоксальное в этой истории кроется в юридической плоскости. Виталий Бородин обратил особое внимание на поразительный факт: в отношении Максима Галкина* до сих пор не заведено ни одного уголовного дела. Российское правосудие не выписывало ордеров на его арест. Технически муж Примадонны может в любой момент купить билет на самолет, приземлиться в столичном аэропорту и совершенно спокойно выйти в город. На границе на него не наденут наручники, его не ждет камера в следственном изоляторе. Закон к нему пока удивительно лоялен и оставляет все пути для возвращения открытыми.

Но именно этот факт делает положение звездного беглеца по-настоящему безвыходным. Отсутствие юридических преград разбивается о глухую стену тотального общественного презрения. Возвращение в столицу обернется для него сокрушительной социальной катастрофой. Как справедливо заметил Бородин, общество категорически не готово принять артиста обратно. Зрительский суд оказался куда страшнее любых параграфов уголовного кодекса. Людям не нужны официальные бумаги, чтобы вынести свой бескомпромиссный вердикт.

Шоумен добровольно продемонстрировал свое истинное лицо в самый критический и сложный момент. Он сделал свой выбор, променяв поддержку соотечественников на дешевые овации за рубежом. Теперь двери в Россию для него формально распахнуты, но порог этого дома он переступить не сможет. Вчерашние поклонники просто не подадут ему руки, а бывшие коллеги по цеху отвернутся. И никакие былые заслуги, никакие влиятельные связи знаменитой супруги не способны отменить этот суровый народный приговор. Пока артист не докажет свою верность делом там, где это действительно жизненно необходимо, он так и останется чужим среди своих, уныло скитаясь по заграничным сценам в попытках удержать ускользающую славу.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.