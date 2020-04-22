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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Что говорят звезды о дне грядущем, о любви, работе, творчестве и отношениях с миром. Читайте в свежем гороскопе прогноз на 23 апреля для всех знаков зодиака.
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Сегодня по возможности лучше оставаться дома, навести порядок и подумать, как можно лучше всего организовать свое жизненное пространство. Возможно, в четверг, 23 апреля, вы могли бы заняться мелким ремонтом, до которого долго не доходили руки, или решить другие бытовые вопросы. Гороскоп обещает, что чистота и порядок – это не только красиво, приятно и гигиенично. Это еще и помогает ликвидировать бардак в душах обитателей помещения. Так что дерзайте.

Телец

Тельцам сегодня следует уделить время отдыху. Даже если у вас есть длинный список задач, посмотрите, можете ли вы оставить их на потом. Гороскоп говорит, что вы должны постараться не уходить слишком далеко от дома. Также в четверг следует проявлять внимательность, несчастливые случайности могут стать причиной материального ущерба или даже травм. Так что лучше всего оставаться дома, релаксировать или заниматься маленькими несложными домашними делами, которые не отнимут слишком много сил.

Близнецы

Сегодня стоит быть особенно аккуратными в финансовых вопросах. Гороскоп советует не верить никому на слово, если дело касается денег. Если уж доверяете, то всегда проверяйте. Также в четверг, 23 апреля, лучше, при возможности, не принимать на себя никаких обязательств и не подписывать крупные контракты и соглашения. Для поддержания тонуса и здоровья не забывайте про спорт, или хотя бы подвижные разминки.

Рак

Сегодня лучше всего провести день дома. Еще лучше, если есть такая возможность, вообще побыть в одиночестве, расслабиться и отвлечься от груза забот. Вероятно, по какой-то причине в семье или в отношениях накопилось некоторое напряжение. Поскольку вы ничего не можете с этим поделать, постарайтесь вообще избегать конфликтных ситуаций. Краткая передышка – разумеется, по обоюдному согласию и без скандалов – сможет освежить ваши взаимоотношения и убрать негатив.

Лев

У Львов сегодня может быть трудный день. Вы можете чувствовать себя не в своей тарелке. Это может отразиться как на домашней, так и на рабочей обстановке. В четверг, 23 апреля, лучше не браться за дела, которые несут большую ответственность и требуют максимальной концентрации. Особое внимание следует уделить рекреации. Гороскоп говорит, что качественный отдых – это залог наличия сил в ближайшее время, а его отсутствие может серьезно вас ослабить и пустить все наперекосяк.

Дева

Сегодня вы можете потратить много времени и энергии, разбираясь в своих финансовых делах. Это даже может порушить некоторые планы. Гороскоп советует, не совершать больших покупок, не занимать и не давать в долг. Лучше всего сесть и разобраться с некоторыми заброшенными счетами, если таковые имеются. Все это не так уж весело, но, по крайней мере, к концу дня вы будете удовлетворены, когда сделаете это, и уберете часть груза со своих плеч.

Весы

Весы сегодня будут чувствовать себя непобедимыми, как будто они могут делать что угодно – моря по колено. Наслаждайтесь этим изобилием энергии, но постарайтесь не переусердствовать – не ввязывайтесь в рискованные и сомнительное авантюры, лучше вложите силы в творчество и созидание. Гороскоп советует, не пытайтесь закончить все ваши домашние дела и заботы за один день, или установить спортивный рекорд, который может граничить с травмой. Помните, на самом деле по жизни побеждает тот, кто может держать высокий тон на длинной дистанции.

Скорпион

Сегодня не самый подходящий день для того, чтобы путешествовать или начинать какие-либо крупные проекты. Если это возможно, возьмите выходной, уделите внимание семье, любимому человеку или родителям. Также в четверг можно заняться мелкими домашними делами или развлечься каким-нибудь спокойным способом – например, почитать книгу. Гороскоп показывает, что сегодня возможно получение вестей от людей, с которыми вы очень давно не общались.

Стрелец

Это не лучший день для тусовок, Стрелец. Сегодня вам следует опасаться сплетен за вашей спиной. И самый лучшей вариант – вообще не давать для этого повода. Избегайте конфликтных ситуаций, старайтесь не врать – велика вероятность, что обман раскроют, и все обернется для вас очень плохо. Если в этот день вы закончите один из важных проектов, то сможете испытать чувство победы и удовлетворение от ощущения, что вы достигли чего-то стоящего.

Козерог

Сегодня не стоит принимать за чистую монету все то, что вы будете слышать, особенно когда речь идет о деньгах. Вам могут предложить интересную работу, какие-то потенциально прибыльные начинания. Примите информацию к сведению, но не берете пока что на себя никаких обязательств. Вероятно, через некоторое время вы увидите в этом деле явные недостатки. А если таковых не выявится – уже тогда при желании можете сказать "я в деле". Также гороскоп говорит, что в четверг, 23 апреля, не стоит злоупотреблять нездоровой едой, это может очень негативно отразиться на самочувствии.

Водолей

Водолеи сегодня могут чувствовать себя немного измученным и подавленными. Особенно плохо может становиться от осознания всей кучи дел, которую еще только предстоит сделать. Если есть возможность, дайте себе день отдыха. Проведите день с хорошей книгой или посмотрите кино. Это подействует освежающе. Если же дела не терпят отлагательств, то гороскоп советует составить план действий и решать задачи поочередно – попытка решить все и сразу с наскока может обернуться провалом.

Рыбы

Сегодня в воздухе витает любовь. Вы можете воспользоваться этой благоприятной атмосферой. Четверг, 23 апреля, отлично подходит для романтики и разнообразных телесных удовольствий. Если в данный момент у вас нет пары, найдите способы побаловать себя. Подойдет качественная вкусная еда, общение с добрыми друзьями или выделение времени на любимое хобби. В общем подумайте над тем, как можно весело провести время. Гороскоп также говорит о том, что день хорошо подходит для построения долгосрочных планов и размышлений о будущем.

Гороскоп на апрель 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

22 апреля 2020, 18:49

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