Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года

В эту пятницу многие из нас будут летать в облаках. Захочется уйти от реальности и мечтать о прекрасном будущем. Чем такое наивное поведение может закончиться для каждого из представителей зодиакального круга – в гороскопе на 3 апреля от "Дни.ру".

Овен

Овнам сегодня нужно будет поддержать своих друзей, которые решат поделиться своими бизнес-идеями. Вам нужно быть довольно осторожными, чтобы автоматически не согласиться с товарищем в тех вопросах, которые, по вашему мнению, обречены на провал, или в тех, в которых вы и вовсе не разбираетесь. Предупреждение в гороскопе на 3 апреля: даже если вы захотите поддержать близкого человека, не стоит заставлять себя говорить то, что он хотел бы услышать. Это не приведет ни к чему хорошему.

Телец

Сегодня Тельцы будут витать в облаках и наслаждаться собственными фантазиями. Придуманный мир победит, но все равно вам не стоит терять связь с реальностью. Если получится вдохновиться для работы в каком-то творческом проекте, то идеи польются как неукротимый водопад. Воспользуйтесь случаем: творите в эту пятницу!

Близнецы

Близнецам сегодня доставит удовольствие лишь общение в предметом своих нежных чувств. В пятницу устройте романтический вечер для своей второй половинки. Не стесняйтесь поделиться с близким человеком вашими самыми сокровенными мечтами. Гороскоп предупреждает: пока вы не позволите себе фантазировать и мечтать, вы никогда не достигнете того, чего хотите. Будьте уверены, что вы можете превратить их в реальность. Так что не бойтесь строить долгосрочные планы.

Рак

Как бы ни разворачивались события сегодня, Раки захотят выбрать самый легкий путь. Представителей этого знака в пятницу одолеет лень, и многие попытаются найти способ уйти от своих рабочих обязанностей. Но гороскоп на 3 апреля предупреждает: если эта идея и кажется хорошей сейчас, позже ваше поведение может привести к неприятным последствиям. Не пытайтесь никого обмануть, иначе сделаете хуже только себе. Вы получите то, что заслужили.

Лев

Львы сегодня будут недовольны своими отношениями в паре, уж слишком много внутренней работы приходится проводить, чтобы жить в мире со своим партнером, Но никто и не говорил, что любовный союз – это легко. Главное правило – не слишком беспокойтесь по поводу мелочей. Помните, что люди имеют полное право не соответствовать вашим ожиданиям. Вам нужно запомнить, что контроль другого человека в отношениях ни к чему хорошему не приведет.

Дева

Сегодня воображение – лучший друг Дев. И вы никому не позволите разрушить ваш мир фантазий. Вы мечтаете о большой любви и романтике, и в вашей голове все складывается как нельзя лучше. Но мечты и реализация вашего плана в реальном мире – это две разные вещи. Гороскоп на 3 апреля советует: не слишком привязывайтесь к этой идее. Безусловно, нет ничего плохого, чтобы стремиться к своим мечтам, не думайте о будущем слишком много, чтобы избежать разочарований.

Весы

У Весов сегодня очень непростой день. Игнорировать напряжение в отношениях не получится, напряженность больше не удастся скрывать. Однако вы должны иметь в виду, вполне возможно, что многое происходит из-за какого-то глупого недопонимания. Возможно, вами было сказано какое-то ранящее слово. Совет гороскопа на 3 апреля: сделайте все возможное, чтобы разобраться с ситуацией. Поговорите со своей второй половинкой по душам.

Скорпион

Скорпионы сегодня полны решимости сделать шаг навстречу любви всей своей жизни. Романтическое настроение последний дней идет вам на пользу и придает смелости. Однако, будьте осторожны: сейчас вы настолько, что с трудом способны адекватно воспринимать реальность. Это состояние лишает вас способности оценивать ситуацию трезво.

Стрелец

Хотя Стрельцы предпочитают "ходить по земле" и действовать трезво и обдуманно, сегодня в их жизни произойдут события, побуждающие расправить крылья. Включите фантазию и смело помечтайте о будущем. На время освободите себя от реальных задач и проблем, дайте себе почувствовать, как с ваших плеч будто бы свалится тяжелая ноша. Дайте волю своему воображению, советует гороскоп на 3 апреля. Это принесет чувство равновесия в вашу жизнь.

Козерог

Козерогам сегодня очень сложно воспринимать что-либо всерьез. Независимо от ситуации, у вас будет желание перевести все шутку. Вы привыкли, что юмор всегда поднимает настроение окружающим. Однако, гороскоп предупреждает: будьте осторожны, не заходите слишком далеко. В нынешние времена не все настроены веселиться. Не ставьте себя в неловкое положение.

Водолей

Сегодня Воделеи полностью отдадутся ностальгии. Запаха знакомого аромата от прохожего будет достаточно, чтобы вас захлестнули эмоции. Возможно, вы вспомните кого-то из ушедших родственников, или страстный роман, окончившийся так же неожиданно, как начался. Воображение сработает как машина времени, и вы не захотите возвращаться обратно. В эту пятницу, 3 апреля, не бойтесь спрятаться от реальности. Совет гороскопа: проживите день, наслаждаясь приятными воспоминаниями.

Рыбы

Рыбы сегодня будут очень конфликтными. Особенно представителей вашего знака будут цеплять люди с активной жизненной позицией. Если точку зрения вашего оппонента вы считаете неправильной или слишком наивной, придется точно указать почему именно. Предупреждение в гороскопе на 3 апреля: сперва убедитесь, что у вас есть факты, подкрепляющие собственную точку зрения и готовьтесь к контраргументу.

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