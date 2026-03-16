"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет

Известная артистка призналась, что больше не находит в себе сил радовать публику. После завершения гастрольного тура она планирует надолго исчезнуть из шоу-бизнеса.

В интервью шоу "До звезды" Слава огорошила фанатов новостью. Певица объявила об уходе со сцены на несколько лет, потому что физически и морально истощена. Слава честно сказала, что за годы карьеры выложилась на полную. Она отдавала зрителям все: и голос, и душу, и здоровье. Но теперь ресурс закончился. Она пообещала доработать уже запланированные концерты, чтобы не подводить людей, но новых выступлений в ближайшее время не будет.

В планах у звезды — обычные человеческие радости. Она хочет перестроить дом и наконец-то заняться своим "женским счастьем". И нет, речь не о новом романе. Слава мечтает проводить больше времени с внуком и просто пожить в свое удовольствие. Она призналась, что слишком долго жила ради других, а время летит слишком быстро.

Проблемы со здоровьем у певицы начались не вчера. В марте она сорвала концерт в Пензе. Зрители жаловались, что Слава не попадала в фонограмму, а потом и вовсе ушла со сцены прямо посреди шоу. Позже артистка оправдывалась, что едва стояла на ногах из-за сильных таблеток.