Алла Пугачева пакует чемоданы: почему певица на самом деле бросает свой замок на Кипре

Спокойная жизнь Примадонны на острове закончилась.



Алла Борисовна уехала из России еще четыре года назад. За это время она сменила несколько стран, но в последнее время жила на Кипре. Сначала в небоскребе в Лимассоле, а потом в элитном поселке у моря. Вместе с ней были Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) и дети. Но теперь им снова пора в путь.

Причина серьезная — безопасность. Оказалось, что совсем рядом с домом певицы находится британская авиабаза Акротири. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке эта база стала мишенью для ударов. Жить под шум истребителей и постоянную угрозу прилета — сомнительное удовольствие.

Алла Пугачева пакует чемоданы. По данным СМИ, ей уже подбирают дом в Болгарии примерно за 48 миллионов рублей. Там гораздо тише и спокойнее. Свое кипрское гнездо семья пытается продать. Пока ищут покупателя, виллу можно снять. Цена кусается — около 1,4 миллиона рублей в месяц. Объявления уже появились на специальных сайтах.

Кроме Болгарии, певица думает про Юрмалу или Ереван. У нее есть европейский паспорт, так что ехать можно куда угодно. Но Болгария сейчас в приоритете.

Недавно Аллу видели на прогулке на Кипре. Местная жительница засняла ее вместе с мужем. Артистка шла с тростью, но выглядела спокойной и даже улыбалась. Видимо, к жизни на чемоданах она уже привыкла. В Россию звезда заезжала в последний раз в 2023 году по делам, и возвращаться насовсем пока не планирует.

*признан иноагентом в РФ.