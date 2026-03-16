Дети узнали правду: ослепшая от рака Лерчек не пришла в суд

У популярного блогера Валерии Чекалиной наступили по-настоящему черные дни. Страшная болезнь буквально сжирает ее на глазах, а семейная драма только добавляет боли в этот и без того тяжелый период.



По сообщениям Mash, у Лерчек диагностировали рак желудка. Ситуация осложнилась тем, что Валерия начала стремительно терять зрение. Врачи предполагают, что метастазы могли добраться до сосудов глаз, либо организм просто запредельно истощен химией и анемией. Сегодня ей должны провести сеанс лучевой терапии, поэтому она физически не может участвовать в судебных разбирательствах.

Ранее блогершу обвинили в незаконном выводе денег за границу. Она до последнего не признавала вину, утверждая, что не понимает сути претензий. А вот ее бывший муж Артем Чекалин уже во всем сознался после того, как показания против них дал бывший партнер по бизнесу. Теперь адвокаты Валерии пытаются отложить заседания или вовсе приостановить дело из-за ее критического состояния.

Но самое больное в этой истории — семья. Стало известно, что наследники пары уже в курсе трагедии. Дети узнали правду, и сейчас они живут вместе с отцом. Пока мама борется за жизнь в палате государственной больницы, Артем взял на себя все заботы о наследниках.

Валерии предстоит тяжелый курс лечения. Она очень слаба, и врачи говорят о серьезном истощении организма. Сейчас все ее мысли только о выздоровлении, хотя шлейф уголовных дел продолжает тянуться за ней даже в больничную койку. Удастся ли ей победить болезнь и вернуться к нормальной жизни — пока остается большим вопросом.