Немецкие исследователи обнаружили пугающую двойную игру привычного нам рибофлавина. Оказалось, что полезное вещество, которое мы получаем с едой, становится мощным щитом для опухолей.

По данным RidLife, ученые из Университета Вюрцбурга выяснили: витамин B2 играет ключевую роль в спасении раковых клеток от гибели. Обычно мы ценим рибофлавин за то, что он защищает наш организм. Но выяснилось, что этот же механизм защиты вовсю использует и болезнь. Витамин B2 из молока и яиц помогает раку выживать: сенсационное открытие ученых подтвердило, что без этого витамина опухоль становится беззащитной.

В биологии есть процесс под названием ферроптоз. Это когда клетка буквально ржавеет изнутри под воздействием железа и умирает. Рак очень боится такой смерти и ищет способы ее избежать. И тут на помощь приходит витамин B2. Он выстраивает защиту, которая не дает клеткам опухоли "заржаветь" и погибнуть.

Опыты в лаборатории показали: если искусственно лишить раковые клетки этого витамина или заблокировать его переработку, их защита рушится. В таких условиях опухоль начинает стремительно гибнуть от того самого ферроптоза.

Чтобы проверить свою теорию, ученые использовали интересное вещество — розеофлавин. Его вырабатывают бактерии, и по своей структуре он очень похож на витамин B2. В ходе экспериментов выяснилось, что этот "двойник" обманывает раковые клетки и запускает процесс их саморазрушения. Даже небольшие дозы розеофлавина заставляли опухоль в пробирке буквально рассыпаться.

Пока все испытания проводились только на лабораторных моделях. Впереди долгий путь — тесты на животных и клинические исследования на людях. Но перспективы впечатляют. Если все получится, врачи смогут создать лекарство, которое будет точечно бить по каналам связи витамина B2 с опухолью. Рак потеряет свою броню и станет легкой мишенью для терапии.

При этом авторы исследования просят не пугаться и не менять рацион. Отказываться от молока, яиц или мяса не нужно — нашему организму витамин B2 жизненно необходим. Ученые ищут способ блокировать его именно внутри опухоли, а не во всем теле. Это тонкая работа, которая в будущем может спасти миллионы жизней.