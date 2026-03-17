Жених Лерчек выступил с негодующим воплем из-за обвинений во лжи

Жизнь известного блогера Валерии Чекалиной превратилась в кошмар. Сразу после родов у нее нашли рак желудка, и сейчас молодая мать буквально тает на глазах.



Новость о болезни Лерчек шокировала интернет. Пока одни плачут и молятся, другие ищут подвох. Люди не могут поверить, что активная и здоровая на вид девушка могла так быстро сгореть. В соцсетях посыпались едкие комментарии и сомнения в честности диагноза. Из-за этого жених Лерчек выступил с негодующим воплем, пытаясь защитить любимую женщину от нападок.

Метастазы и потеря зрения

Ситуация со здоровьем Валерии критическая. Ее избранник Луис Сквиччиарини честно рассказывает о каждом шаге. Сейчас Лерчек проходит тяжелый курс лучевой терапии. Но врачи пока бессильны: состояние блогера только ухудшается.

Выяснилось, что рак уже дал метастазы в легкие и кости. Валерия перенесла сложную операцию на позвоночнике, потому что кости начали разрушаться. Еще один удар — она перестала видеть правым глазом. И это при том, что всего несколько недель назад она родила сына.

"Мы бы никогда не стали врать"

Скептики в сети продолжают гнуть свою линию. Они припоминают Лере марафоны стройности и правильное питание. Мол, как так вышло? Луис Сквиччиарини не выдержал такого цинизма. Его ответ был жестким и эмоциональным.

"У моей Леры рак. Мы бы никогда не стали врать об этом, мы не такие люди. Это очень тяжелый момент для моей семьи", – выступил жених Лерчек с негодующим воплем.

Он призвал людей хотя бы немного ознакомиться с темой болезни, прежде чем писать гадости под постами о смерти.

Роковая ошибка или стечение обстоятельств

В дело вмешалась и Ксения Собчак. Она рассказала, что сильные боли мучили Леру еще год назад, даже во время беременности. Но из-за домашнего ареста блогеру якобы не разрешали ходить по врачам для нормальной диагностики. Время было упущено.

Сейчас за Лерчек переживает весь шоу-бизнес. Слова поддержки пишут Алсу, Анфиса Чехова и Виктория Боня. Людям очевидно: молодая женщина прошла через осложненные роды и сразу попала под капельницы, и это испытание под силу далеко не каждому.