Студенты ветеринарной академии проходят практику на ферме в Подмосковье

Будущие ветеринары Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина начали производственную практику на молочной ферме "Рота-Агро Благовещенье" в Наро-Фоминском округе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

В ведомстве отметили, что студенты четвертого курса осваивают навыки ухода за животными, профилактики и лечения заболеваний, а также изучают особенности работы с поголовьем.

На ферме содержится более 3 тыс. голов крупного рогатого скота и молочные овцы породы Лакон. По итогам прошлого года в хозяйстве произвели свыше 14 тыс. тонн молока, что на 355 тонн больше, чем в 2024 году.

"Стажировки на профильных предприятиях позволяют студентам закрепить теоретические знания и подготовиться к работе в агропромышленном комплексе", – говорится в сообщении подмосковного Минмолодежи.

Сотрудничество академии с агрохолдингом началось в 2024 году в соответствии с нацпроекта "Кадры". Всего через предприятие прошли 120 студентов из различных образовательных учреждений Московского региона.

