Деньги будут липнуть к рукам: какой простой ритуал на 18 марта притянет богатство в дом

Древние приметы этого дня обещают невероятную удачу тем, кто решится выполнить несколько несложных действий на своей земле или даже в городской квартире.

В народном календаре 18 марта прочно закрепилось за святым Кононом, которого в народе прозвали Огородником. Это время считается магическим порогом между зимой и весной, когда пробуждающаяся природа готова щедро одарить каждого, кто проявит к ней должное уважение и внимание. Знающие люди верили, что именно в этот день закладывается фундамент благополучия на весь год.

Магия трех лунок и финансовый успех

Самый известный способ привлечь процветание 18 марта связан с особым обращением к земле. Считается, что если совершить определенное символическое действие, то весь следующий год деньги будут липнуть к рукам и любая работа принесет солидную прибыль. Для этого нужно выйти на огород или даже просто подойти к комнатному растению и сделать три небольшие лунки.

Наши предки вкладывали в этот обряд глубокий смысл: первая лунка предназначалась для защиты от засухи, вторая — от вредителей, а третья — от града и неурожая. В современных условиях этот ритуал трактуется как избавление от препятствий на пути к достатку. Важно проводить его с легким сердцем и уверенностью в том, что дом скоро станет полной чашей.

Секрет домашних растений и весенней уборки

Если у вас нет своего участка, 18 марта можно уделить внимание комнатным цветам. Посадка нового растения или пересадка старого в этот праздник считается залогом семейного счастья. Считается, что зелень, тронувшаяся в рост именно сегодня, будет работать как живой талисман, притягивающий в квартиру положительную энергию.

Кроме того, 18 марта — идеальное время для наведения чистоты. Хозяйки старались тщательно вымыть окна, чтобы весеннее солнце беспрепятственно проникало в дом. Считалось, что вместе с первыми яркими лучами в комнаты заходит удача, а весь скопившийся за зиму негатив уходит вместе с грязной водой.

О чем расскажет весеннее солнце

Погода на Конона Огородника всегда служила точным прогнозом на будущее. Ясный и солнечный день 18 марта предвещал, что лето будет умеренно теплым, а урожай — обильным. Отсутствие осадков в этот праздник обещало, что град не побьет посевы, а значит, семья не будет знать нужды.

Особое внимание уделяли прилету грачей. Если эти птицы уже вернулись и сразу начали обустраивать гнезда, это сулило скорое и дружное потепление. В народе верили, что с прилетом первых вестников весны наступает время для реализации самых смелых планов, которые обязательно принесут успех и финансовую стабильность.