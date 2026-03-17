Нашла 175 миллионов: Лерчек неожиданно погасила долги на фоне борьбы с раком

Валерия Чекалина, похоже, решила закрыть все вопросы с государством, чтобы бросить все силы на спасение собственной жизни.

Долгое время за Лерчек тянулся шлейф уголовных дел и огромных налоговых претензий. Но, судя по всему, финансовый вопрос официально закрыт. Издание Super выяснило: задолженность в размере более 175 миллионов рублей по ее ИП полностью погашена. И это при том, что еще несколько дней назад долг висел в базе и казался неподъемным.

Откуда такие деньги и почему сейчас

Валерия Чекалина прославилась как королева фитнес-марафонов. Вместе с бывшим мужем Артемом она построила огромную бизнес-империю: косметика Letique, бесконечные розыгрыши призов и миллионы подписчиков. Но красивая жизнь прервалась обысками и обвинениями в неуплате налогов. Суды тянулись долго, счета блокировали, но теперь ситуация изменилась.

Когда стало известно о ее страшном диагнозе — раке желудка четвертой стадии — приоритеты сместились. То, что блогер нашла 175 миллионов, говорит о желании Валерии максимально очистить свою биографию перед лицом серьезной опасности.

Свобода, которая пришла слишком поздно

Накануне стало известно, что с Валерии сняли домашний арест. Теперь у нее остался только запрет определенных действий. Это большая победа адвокатов, но радости в семье Чекалиной мало. Сейчас блогер сосредоточена на лечении онкологии. Болезнь протекает тяжело: метастазы пошли в легкие и кости, Валерия перенесла операцию на позвоночнике и потеряла зрение на одном глазу. Снятие ареста теперь нужно ей не для светских выходов, а для того, чтобы беспрепятственно ездить по клиникам и проходить курсы лучевой терапии.

Борьба на два фронта

Друзья и коллеги по шоу-бизнесу продолжают поддерживать Леру. Несмотря на то что ее жениху Луису приходится буквально отбиваться от хейтеров, обвиняющих семью в хайпе, факты говорят сами за себя. Человек с четвертой стадией рака и новорожденным ребенком на руках нашел силы и средства, чтобы поставить точку в затяжном конфликте с налоговой.

Теперь, когда финансовое бремя снято, у Лерчек остался один, самый главный фронт — борьба за собственную жизнь ради детей и близких. Поклонники надеются, что отсутствие юридического давления поможет ей направить все ресурсы организма на выздоровление.