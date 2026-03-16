"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой

Народный артист России снова заставил всех говорить о себе. Несмотря на то что певец сейчас одинок, он уже вовсю планирует пополнение в семье.



Григорий Лепс честно признался журналистам, что мечтает о детях. Артист не собирается останавливаться на достигнутом и хочет, чтобы в доме снова зазвучал детский смех. Планы у него масштабные: он мечтает и о сыне, и о дочери.

"Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь", — ошарашил заявлением Лепс.

Певец подчеркнул, что сейчас его сердце абсолютно свободно. В интервью журналистам он признался, что на примете у него никого нет, но он верит в судьбу.

Совсем недавно все обсуждали его роман с юной Авророй Кибой. В 2024 году Лепс был настроен очень серьезно. Он сделал девушке предложение и подарил кольцо с огромным бриллиантом за 30 миллионов рублей. Казалось, что свадьба уже не за горами. Но в конце января 2026 года Аврора объявила в соцсетях, что они больше не вместе. История любви закончилась, и дорогие подарки не помогли сохранить отношения.

Пока Григорий Викторович рассуждает о будущих детях, Аврора времени зря не теряет. В СМИ вовсю пишут, что у девушки новые отношения. По слухам, она встречается с Рустамом Гаджиевым, который является племянником главы Азербайджана.

Сам Лепс старается не унывать. Он спокойно относится к одиночеству и ждет ту самую женщину, которая подарит ему долгожданных наследников. Артист уверен, что его личное счастье еще впереди.