"Я растворялась и спасала": Алферова призналась в горьких ошибках после известия о свадьбе Бероева

После двадцати лет брака одна из самых красивых пар кино распалась, и пока бывший муж строит новую семью, актриса пытается найти себя среди руин прошлого.



В начале февраля Ксения Алферова шокировала всех новостью: она теперь свободная женщина. Оказалось, последние несколько лет жизни с Егором Бероевым были для нее настоящим испытанием. Но пока актриса привыкала к новой реальности, ее бывший супруг времени не терял.

Выяснилось, что 48-летний актер уже успел снова жениться. Его новой избранницей стала балерина Анна Панкратова, которой всего 21 год. Свадьба состоялась в феврале, и, по словам знакомых, Бероев просто очарован красотой и талантом девушки.

Пока Егор наслаждается новым счастьем, Ксения не ищет встреч и свиданий. Она пытается осмыслить крах своего многолетнего брака. На своей странице в соцсетях актриса процитировала философа Монтеня: "Посвящайте себя другим, но оставайтесь собой". Похоже, только сейчас приемная дочь Александра Абдулова поняла истинный смысл этих слов.

Ксения с горечью признала, что в отношениях с Бероевым она допустила серьезную ошибку. Она слишком сильно погрузилась в жизнь мужа, забыв о своих интересах.

"Я растворялась и спасала", — откровенно заявила Алферова.

Сейчас она смотрит на это иначе и называет такое поведение гордыней. Актриса поняла, что пытаться изменить или "вытащить" другого человека — это путь в никуда, который ведет к потере себя.

Теперь она уверена, что жизнь и любовь — это прежде всего взаимность. Это когда люди идут навстречу друг другу бескорыстно, не ожидая ничего взамен. И при этом важно оставаться отдельной личностью, не лишая свободы того, кто рядом.

Сейчас Ксения Алферова учится жить по-новому. Она признается, что путь к себе оказался очень сложным, несмотря на кажущуюся простоту выводов.

"Теперь стою на своих ногах, крепко держа за руку Бога", — говорит актриса.

Она больше не навязывает свою помощь и любовь, а просто предлагает то, что есть у нее внутри. Ксения честно признает: на деле все это гораздо труднее, чем кажется со стороны, но возвращаться к прошлому она не намерена.