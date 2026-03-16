Певица не собирается просто так прощаться со своей элитной недвижимостью и требует огромную компенсацию.

Все началось с телефонного звонка. Мошенники действовали по классической схеме: представились сотрудниками спецслужб и убедили певицу, что ее имущество под угрозой. Чтобы "спасти" квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров, звезду заставили совершить фиктивную сделку. Долина поверила, что все это — секретная операция, и послушно продала свое жилье за 112 миллионов рублей. Но на этом кошмар не закончился. Артистка собственноручно передала наличные курьерам, будучи уверенной, что отправляет деньги на "безопасный счет".

Новый иск уже поступил в Балашихинский городской суд. В списке ответчиков значатся четверо: Цырульникова, Леонтьев, Каменецкий и Основа. Это те самые курьеры и дроперы, которые были "руками" мошенников. Именно через них уходили деньги и документы на жилье. Одна из задержанных, Анжела Цырульникова, долгое время работала фитнес-тренером и, по версии следствия, именно она забирала у Долиной сумки с миллионами в одном из московских дворов.

Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова пошла в суд из-за квартиры в Хамовниках, потому что намерена взыскать с посредников 176 миллионов рублей. Эта цифра значительно выше суммы сделки в 124 миллиона. Судя по всему, юристы артистки включили в исковые требования не только основной долг, но и проценты, а также компенсацию морального вреда. Долина сейчас вынуждена ютиться в другом месте, пока ее законная квартира находится под арестом, а новые владельцы пытаются доказать, что купили ее честно.

Статья в деле серьезная — мошенничество в особо крупном размере. И хотя эти люди могли быть лишь мелкими исполнителями, Долина настроена решительно. Она хочет вытрясти из них все до копейки, чтобы другим неповадно было помогать преступникам грабить известных людей. Звезда прямо говорит, что стала жертвой изощренной атаки, и теперь ее главная цель — вернуть свое и наказать каждого причастного. Теперь судьбу курьеров и дроперов решит суд, а поклонники надеются, что справедливость наконец восторжествует.