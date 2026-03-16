Собянин сообщил о сбитии 170-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы

Тревожные новости пришли из столичного региона, где силам противовоздушной обороны снова пришлось вступить в дело в самый разгар дня.

Ситуация в небе над Московской областью остается напряженной, а городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Очередной инцидент произошел совсем недавно, о чем оперативно проинформировали жителей города через официальные каналы связи.

Очередная попытка прорыва к столице была успешно пресечена силами ПВО. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, вражеский обьект был перехвачен еще до того, как успел причинить какой-либо серьезный вред.

"Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — подчеркнул глава города.

Сейчас эксперты обследуют территорию, чтобы убедиться в безопасности для жителей ближайших районов и оперативно убрать фрагменты сбитого аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле удалось избежать благодаря четкой работе военных.

Этот случай стал продолжением череды попыток атаковать мегаполис с воздуха. Совсем недавно мэр Москвы делился информацией о беспрецедентном масштабе работы столичной системы противовоздушной обороны, которая столкнулась с серьезным вызовом.

По словам Сергея Собянина, ранее системы ПВО успешно отразили по-настоящему массовый налет. Тогда в сторону Москвы направлялось сразу 169 беспилотников, но слаженные действия защитников неба позволили нейтрализовать угрозу. Власти продолжают внимательно следить за обстановкой и просят горожан доверять только официальным источникам информации, пока специалисты несут дежурство на подступах к столице.