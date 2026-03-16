Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала "Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем "Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Понедельник 16 марта

11:31"Шрамы на ногах начинали кровоточить": Дарья Блохина раскрыла жуткую правду о съемках сказки "Царевна-лягушка – 2"
"Шрамы на ногах начинали кровоточить": Дарья Блохина раскрыла жуткую правду о съемках сказки "Царевна-лягушка – 2"

"Шрамы на ногах начинали кровоточить": Дарья Блохина раскрыла жуткую правду о съемках сказки "Царевна-лягушка – 2"
157

Всего за одни праздничные выходные фильм собрал больше 200 миллионов рублей.

В эксклюзивном интервью изданию "Клео.ру" Дарья призналась, что на съемочную площадку она попала буквально с больничной койки. После серьезной операции прошло всего шесть дней, когда актрисе пришлось встать с инвалидной коляски и ехать работать. Ей досталась роль злой колдуньи Морены, и этот образ дался ей через невыносимую боль.

"В этот раз съемки были лично для меня очень непростыми. Так сложилось, что я была после операции, и на шестой день встала с коляски, чтобы приехать на съемочную площадку. Костюм Морены у меня был максимально плотный, облегающий, и каждый раз, когда меня переодевали, мои шрамы на ногах начинали кровоточить", – Дарья Блохина раскрыла жуткую правду о съемках сказки "Царевна-лягушка – 2", вспоминая, как на нее надевали костюм.

Сам костюм оказался настоящей камерой пыток. Садиться в нем было физически невозможно. Дарья могла только стоять или лежать. А съемочный день порой длился по 16 часов подряд. Если актриса уставала, ее просто укладывали на пол, а когда нужно было в кадр — поднимали. К этому добавилась еще и жуткая жара. В помещении было +34 градуса, окна не открывались, а грим буквально стекал с лица. Дарья шутит, что после такого стресса входить в образ злодейки было легко. В кадр она заходила уже "злобненькая" от усталости и дискомфорта.

В финале фильма героиню Блохиной превращает в змею Кощей, которого сыграл Никита Кологривый. Но на коллегу Дарья не в обиде. Оказывается, артисты давно дружат в реальной жизни, поэтому работать вместе им было легко, несмотря на все мучения на площадке.

Сейчас актриса уже восстановилась и строит грандиозные планы. Она мечтает сыграть Хозяйку медной горы и уже готовится к новым секретным проектам для детей. Но тот опыт на грани возможного она точно запомнит надолго.

16 марта 2026, 11:31
Дарья Блохина. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Фигура как 20 лет назад: как звезда "Отчаянных домохозяек" Джесси Меткалф снова стал секси
Тот самый садовник и по совместительству любовник Габи Джесси Меткалф всегда считался одним из самых горячих мужчин Голливуда. Но время не щадит даже голливудских красавцев, а красная дорожка не спрашивает, выспался ли ты и успел ли подтянуть овал лица. На препати «Оскара» — Darren’s Oscar Party в Беверли-Хиллз — актер появился не с бокалом шампанского, а с упаковкой препарата Седжаро, о котором сейчас всё чаще шепчутся в голливудских кулуарах.

Спокойная жизнь Примадонны на острове закончилась. Алла Борисовна уехала из России еще четыре года назад.
Спокойная жизнь Примадонны на острове закончилась. Алла Борисовна уехала из России еще четыре года назад.

Ваше финансовое благополучие под угрозой: роковая ошибка 16 марта, которую нельзя совершать после заката
Один привычный бытовой ритуал в этот весенний вечер может незаметно лишить вас накоплений и семейного спокойствия на долгое время. В народном календаре 16 марта отмечается день Евтропия.

К 2050 году полмира будет ходить в очках: врач раскрыла неочевидную причину массовой потери зрения
Страшный прогноз медицинского сообщества начинает сбываться прямо на наших глазах, и Россия уже вошла в тройку мировых лидеров по этой тревожной статистике. Современный мир столкнулся с вызовом, который еще тридцать лет назад казался фантастикой.

"Ни боли, ни тошноты": Мясников предупредил о скрытых опухолях и паразитах, которые годами прячутся в печени
Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым, внутри организма может зреть неприятный сюрприз, который обнаружится лишь по чистой случайности. Известный врач Александр Мясников в своем канале MAX затронул тему, которая пугает тысячи людей после планового УЗИ.

