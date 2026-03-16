Всего за одни праздничные выходные фильм собрал больше 200 миллионов рублей.



В эксклюзивном интервью изданию "Клео.ру" Дарья призналась, что на съемочную площадку она попала буквально с больничной койки. После серьезной операции прошло всего шесть дней, когда актрисе пришлось встать с инвалидной коляски и ехать работать. Ей досталась роль злой колдуньи Морены, и этот образ дался ей через невыносимую боль.

"В этот раз съемки были лично для меня очень непростыми. Так сложилось, что я была после операции, и на шестой день встала с коляски, чтобы приехать на съемочную площадку. Костюм Морены у меня был максимально плотный, облегающий, и каждый раз, когда меня переодевали, мои шрамы на ногах начинали кровоточить", – Дарья Блохина раскрыла жуткую правду о съемках сказки "Царевна-лягушка – 2", вспоминая, как на нее надевали костюм.

Сам костюм оказался настоящей камерой пыток. Садиться в нем было физически невозможно. Дарья могла только стоять или лежать. А съемочный день порой длился по 16 часов подряд. Если актриса уставала, ее просто укладывали на пол, а когда нужно было в кадр — поднимали. К этому добавилась еще и жуткая жара. В помещении было +34 градуса, окна не открывались, а грим буквально стекал с лица. Дарья шутит, что после такого стресса входить в образ злодейки было легко. В кадр она заходила уже "злобненькая" от усталости и дискомфорта.

В финале фильма героиню Блохиной превращает в змею Кощей, которого сыграл Никита Кологривый. Но на коллегу Дарья не в обиде. Оказывается, артисты давно дружат в реальной жизни, поэтому работать вместе им было легко, несмотря на все мучения на площадке.

Сейчас актриса уже восстановилась и строит грандиозные планы. Она мечтает сыграть Хозяйку медной горы и уже готовится к новым секретным проектам для детей. Но тот опыт на грани возможного она точно запомнит надолго.