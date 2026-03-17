Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого

В народном календаре этот день называют Герасимом Грачевником. Обычно все радуются прилету птиц, но мало кто знает про опасные запреты, которые могут разрушить жизнь.

Наши предки верили: 17 марта — худшее время для обновок. Особенно это касается того, что мы носим на ногах. Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку обуви. Старики объясняли это просто: новая пара притянет к человеку хвори и заставит его "хромать" по жизни во всех смыслах. Считалось, что такие туфли или сапоги принесут только разочарование и дыру в кошельке.

Что еще под строгим запретом:

Поход к врачу. Любые плановые процедуры сегодня пройдут тяжело. Если случай не горит, перенесите визит на пару дней. Дальние поездки. Дорога 17 марта считается "пустой". Она сулит поломки, лишние траты и нервотрепку. Лень и долгий сон. Грачи прилетают и сразу начинают строить гнезда. Если будете бездельничать, удача пролетит мимо вашего дома.

В этот день из изб выгоняли кикимору. Для этого в доме наводили порядок и выбрасывали старый хлам. Но помните: никакой новой обуви в доме быть не должно. Лучше подождать сутки, чем потом гадать, почему навалились беды. Верить в приметы или нет — ваше право, но в старину к ним относились очень серьезно.