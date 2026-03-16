Понедельник 16 марта

22:49Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 марта по 18 апреля
Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 марта по 18 апреля

207

Москва — это город-праздник. Здесь каждый день столько событий! Но наиболее достойные внимания — в подборке "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

Bel Suono

Юбилейное шоу Bel Suono "Нам 15 лет!" — это синтез классики, современности и инноваций, объединенных в уникальном формате. На этом концерте Лолита Милявская эксклюзивно представит новую версию одного из своих хитов, выступив в необычном амплуа. Еще одним специальным гостем станет диджей Леонид Руденко, известный во всем мире танцевальными бэнгерами. Зрителей ждёт его музыкальный сет, в котором музыкант обещает соединить классику с современными танцевальными ритмами.

1 апреля, Кремлёвский дворец.

Фото: пресс-служба

Al Bano

Альбано Карризи, известный всему миру как Al Bano, возвращается в Россию, чтобы подарить зрителям музыку, проверенную временем и наполненную искренними эмоциями. Легендарный голос итальянской эстрады, покоривший миллионы сердец, выступит в Москве, Новосибирске и Владивостоке. Песням Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многим другим будем подпевать вместе!

18 апреля, концертный зал "Москва".

Фото: пресс-служба

RockestraLive и Честер Беннингтон

Хиты Linkin Park были гимном поколения "нулевых" во всем мире, а голос Честера Беннингтона стал недосягаемым эталоном для вокалистов жанра на долгое время. В день его 50-летия симфонический оркестр RockestraLive исполнит программу шедевров Linkin Park. В двух отделениях вся история группы — от первых двух альбомов с невероятными хитами до финальной One More Light и переоткрытой Lost. А сам Честера Беннингтона будет петь под аккомпанемент симфонического оркестра.

20 марта, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

КЛАССИКА

К 135-летию Сергея Прокофьева

В исполнении Национального филармонического оркестра России (художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков) прозвучат Третий концерт для фортепиано с оркестром, а также Первая и Вторая сюиты из балета "Ромео и Джульетта". Солистом в концерте выступит Энджел Вонг — самый молодой финалист XVII Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна, победитель конкурса имени С. В. Рахманинова в Москве, серебряный призер XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, известный технически безупречными и стилистически точными интерпретациями.

18 марта, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Без свидетелей"

Это история одной новогодней ночи, когда встреча бывших супругов превращается в беспощадный разговор о прошлом. Режиссёр-постановщик Никита Михалков, предлагает тонкое, психологически выверенное прочтение пьесы — без внешних эффектов, с вниманием к паузам, интонациям и внутренней тишине. Спектакль становится не только диалогом двух людей, но и разговором со зрителем о цене амбиций, страхе разоблачения и личной ответственности. В ролях: Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

3, 4, 5 апреля, "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Фото: пресс-служба

"Повод остаться"

Виктория Исакова и Игорь Гордин впервые сыграют вместе в новом спектакле о семейных отношениях "Повод остаться". Комедийную мелодраму по пьесе драматурга Бернарда Слейда поставил режиссер Игорь Теплов. Герои этой истории – семейная пара Эмма и Майкл, которые только что отметили 15-летие счастливого брака и теперь… разводятся. Они расходятся с обещанием "остаться друзьями" ради будущего своих детей и памяти о прошлом. Но каждая новая встреча после расставания становится для героев возможностью вернуть все на круги своя. И каждый раз что-то мешает им остаться вместе.

29 марта, 8 апреля, Театр эстрады.

Фото: пресс-служба

"Эва скучает без путешествий"

В идеальном мире Эвы всё подчинено определенному своду правил и ритуалов: выпить с утра чашку кофе, испечь булочки с корицей, встретиться с любимой подругой и выбраться на полчаса к океану. Роскошная квартира в центре Порту уже много лет является местом обитания легенды этого дома, которая, судя по слухам, очень любит путешествовать. Вернувшись из очередной поездки, она встречается со своей новой соседкой, Флорой. Безобидное на первый взгляд знакомство разрушает привычный образ жизни каждой из героинь и ведёт к необратимым последствиям. Режиссер: Дмитрий Кириченко.

29 марта, Школа драматического искусства.

Фото: пресс-служба

"Корова"

Что шепчет ветер? О чем смеется солнце? Куда убегают вещи, когда мы засыпаем? Маленький Вася Рубцов хотел узнать про всё на свете, ловил бабочек, разглядывал лица в окнах проезжающих поездов, дружил с коровой и телёнком — пока их не стало и пришло понимание, что не на все вопросы есть ответы. Спустя годы детство само находит его: догоняет обрывками воспоминаний, от которых не скрыться. Остается только пройти этот путь еще раз, уже взрослым, собирая себя из того, что так долго пряталось. Этот спектакль — мир, увиденный глазами ребенка, возможность приоткрыть дверь в прошлое и, наконец, полюбить его всем сердцем. Режиссер: Виктория Хомченко.

25 марта, Театр на Таганке (сцена на Факельном).

Фото: пресс-служба

16 марта 2026, 22:49
15/03Вск"Ни боли, ни тошноты": Мясников предупредил о скрытых опухолях и паразитах, которые годами прячутся в печени 15/03ВскОставите счастье за порогом: роковая ошибка 15 марта, которая лишит вас достатка на всю весну 16/03ПндАлла Пугачева пакует чемоданы: почему певица на самом деле бросает свой замок на Кипре 15/03Вск"Я разрешаю получать тебе двойки": странная фраза, которая заставит вашего ребенка учиться на пятерки 16/03ПндОставшаяся без жилья Лариса Долина снова пошла в суд из-за квартиры в Хамовниках 15/03ВскК 2050 году полмира будет ходить в очках: врач раскрыла неочевидную причину массовой потери зрения