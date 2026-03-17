Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости

Современный уход за собой невозможно представить без качественной сыворотки. Эти средства стали настоящим спасением для тех, кто хочет быстро напитать кожу, выровнять ее тон и избавиться от мелких несовершенств. Чтобы облегчить поиск идеального продукта, популярный женский портал Клео.ру провел независимое исследование среди своих читательниц.
Масштабная битва за красоту
Голосование проходило одновременно на сайте Клео.ру и в Telegram-канале. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, которые опирались на личный опыт использования различных брендов. Главной целью было создать честный рейтинг, основанный на мнении реальных потребителей, а не на рекламных лозунгах.
В список номинантов попали средства, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке как безопасные и эффективные. В итоге "Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи", и этот результат для многих стал ориентиром в мире бьюти-новинок.
Тройка абсолютных лидеров
Первое место с большим отрывом заняла сыворотка MA:NYO Galac Whitening Vita Serum, набравшая 460 голосов. Читательницы оценили ее за мощный состав: витамин С, ниацинамид и фермент дрожжей галактомисис. Это средство не просто придает блеск, но и эффективно борется с неровным рельефом и сухостью, восстанавливая микробиом.
На второй строчке расположился аптечный гигант — VICHY Liftactiv Supreme Vitamin C Serum (386 голосов). Эта концентрированная сыворотка стала фаворитом для тех, кто активно борется с первыми морщинами и потерей тонуса.
Почетное третье место досталось премиальному продукту d'Alba White Truffle First Oil Capsule Serum (323 голоса). Особенность этой сыворотки заключается в витаминных капсулах и масле белого трюфеля, которые придают лицу здоровый вид и повышают эластичность тканей.
Кто еще вошел в список лучших
Помимо лидеров, в рейтинге были отмечены и другие достойные средства, которые нашли отклик у аудитории:
- Омолаживающая сыворотка BHAB Slowchaga Glow (280 голосов);
- Сыворотка-бустер URIAGE DEPIDERM (268 голосов);
- Средство с ниацинамидом DR. ORACLE NiaBright (167 голосов).
Меньшее количество голосов получили продукты от ORJENA, ICON SKIN и SKINJESTIQUE, однако они также остаются в списке востребованных позиций благодаря своему качеству. Организаторы голосования поблагодарили всех участниц за помощь в создании непредвзятого рейтинга, который поможет тысячам других женщин сделать осознанный выбор.