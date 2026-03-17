Вторник 17 марта

12:18Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта 10:26Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости 09:40"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала 01:09Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого 22:49Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 марта по 18 апреля 19:24"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет 18:11"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой
Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости

Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости
Тысячи женщин приняли участие в масштабном голосовании, чтобы раз и навсегда определить идеальное средство для ухода за лицом.

Современный уход за собой невозможно представить без качественной сыворотки. Эти средства стали настоящим спасением для тех, кто хочет быстро напитать кожу, выровнять ее тон и избавиться от мелких несовершенств. Чтобы облегчить поиск идеального продукта, популярный женский портал Клео.ру провел независимое исследование среди своих читательниц.

Масштабная битва за красоту

Голосование проходило одновременно на сайте Клео.ру и в Telegram-канале. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, которые опирались на личный опыт использования различных брендов. Главной целью было создать честный рейтинг, основанный на мнении реальных потребителей, а не на рекламных лозунгах.

В список номинантов попали средства, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке как безопасные и эффективные. В итоге "Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи", и этот результат для многих стал ориентиром в мире бьюти-новинок.

Тройка абсолютных лидеров

Первое место с большим отрывом заняла сыворотка MA:NYO Galac Whitening Vita Serum, набравшая 460 голосов. Читательницы оценили ее за мощный состав: витамин С, ниацинамид и фермент дрожжей галактомисис. Это средство не просто придает блеск, но и эффективно борется с неровным рельефом и сухостью, восстанавливая микробиом.

На второй строчке расположился аптечный гигант — VICHY Liftactiv Supreme Vitamin C Serum (386 голосов). Эта концентрированная сыворотка стала фаворитом для тех, кто активно борется с первыми морщинами и потерей тонуса.

Почетное третье место досталось премиальному продукту d'Alba White Truffle First Oil Capsule Serum (323 голоса). Особенность этой сыворотки заключается в витаминных капсулах и масле белого трюфеля, которые придают лицу здоровый вид и повышают эластичность тканей.

Кто еще вошел в список лучших

Помимо лидеров, в рейтинге были отмечены и другие достойные средства, которые нашли отклик у аудитории:

  • Омолаживающая сыворотка BHAB Slowchaga Glow (280 голосов);
  • Сыворотка-бустер URIAGE DEPIDERM (268 голосов);
  • Средство с ниацинамидом DR. ORACLE NiaBright (167 голосов).

Меньшее количество голосов получили продукты от ORJENA, ICON SKIN и SKINJESTIQUE, однако они также остаются в списке востребованных позиций благодаря своему качеству. Организаторы голосования поблагодарили всех участниц за помощь в создании непредвзятого рейтинга, который поможет тысячам других женщин сделать осознанный выбор.

17 марта 2026, 10:26
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта

Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта
Автор масштабного визуального исследования наглядно показал, кому уже сейчас стоит задуматься о смене деятельности, а кто пока может спать спокойно. Споры о том, кого роботы заменят в первую очередь, не утихают с момента появления первых нейросетей.

"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала

"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала
Обычная тренировка известного артиста закончилась неожиданным ажиотажем в социальных сетях из-за одной слишком заметной детали на свежем снимке. 49-летний шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решил продемонстрировать аудитории свою отличную физическую форму.

Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого

Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого
В народном календаре этот день называют Герасимом Грачевником. Обычно все радуются прилету птиц, но мало кто знает про опасные запреты, которые могут разрушить жизнь. Наши предки верили: 17 марта — худшее время для обновок.

"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет

"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет
Известная артистка призналась, что больше не находит в себе сил радовать публику. После завершения гастрольного тура она планирует надолго исчезнуть из шоу-бизнеса. В интервью шоу "До звезды" Слава огорошила фанатов новостью.

"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой

"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой
Народный артист России снова заставил всех говорить о себе. Несмотря на то что певец сейчас одинок, он уже вовсю планирует пополнение в семье. Григорий Лепс честно признался журналистам, что мечтает о детях.

