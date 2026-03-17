Пора задуматься: врач назвала норму ночных походов в туалет для тех, кому за 55

Прерывистый сон из-за позывов в туалет часто считают досадной помехой, но медики видят в этом четкий сигнал о состоянии здоровья организма.



Многие привыкли списывать ночные пробуждения на лишнюю чашку чая перед сном или возрастные изменения. Однако известный уролог Рина Малик в своем недавнем интервью решила расставить все точки над "i" и объяснила, когда привычка вставать с кровати перестает быть нормой.

По словам доктора, требования к организму меняются в зависимости от того, какой жизненный рубеж вы перешагнули. Если вам еще не исполнилось 55 лет, то идеальным вариантом считается отсутствие ночных походов в уборную или, в крайнем случае, одно пробуждение.

Для тех, кто старше 55 лет, врачи проявляют больше лояльности. В этом возрасте нормой считается подъем до двух раз за ночь. Если же вы просыпаетесь чаще, это может означать, что ваши почки слишком активно трудятся в "ночную смену", не давая телу полноценно отдохнуть.

Специалист подчеркивает, что дело далеко не всегда в объеме выпитой жидкости. Огромную роль играет состояние мышц тазового дна. Доктор Рина Малик сравнивает эту группу мышц с гамаком, который поддерживает мочевой пузырь, кишечник и отвечает за важные внутренние процессы.

Со временем этот "гамак" может терять свою упругость. Когда мышцы слабеют, контроль над процессами мочеиспускания ослабевает, что и заставляет человека регулярно просыпаться среди ночи.

Игнорировать частые ночные визиты в туалет не стоит, так как это напрямую влияет на качество жизни и сексуальную функцию. Если вы заметили, что ситуация выходит за рамки установленных норм, простым ограничением воды вечером проблему не решить.

Как отмечает эксперт, если вы регулярно маршируете в туалет по ночам, возможно, пора задуматься о фитнесе. Речь идет о специфических упражнениях для укрепления тазового дна, которые помогут вернуть мышцам тонус и сделают сон крепким и непрерывным.