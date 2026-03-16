Собянин сообщил об уничтожении за двое суток уже 159 БПЛА, атаковавших Москву

Пока горожане ехали на работу, в небе над регионом опять работала ПВО.



Утро понедельника, 16 марта, началось с сообщения о новой попытке атаки на столичный регион. Министерство обороны задействовало системы противовоздушной обороны, чтобы перехватить беспилотные аппараты, которые двигались в сторону города.

Мэр Москвы Сергей Собянин оперативно проинформировал жителей о ситуации в своем канале в MAX. Сообщение о нейтрализации угрозы появилось в 08:45. По словам главы города, военные вовремя обнаружили цели и не дали им приблизиться к жилым кварталам. Оба объекта были ликвидированы в небе на подступах к столице.

Сразу после падения фрагментов на место выехали специалисты экстренных служб. Сейчас там работают эксперты, которые проводят осмотр территории и изучают остатки техники. Самое важное — по официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано, городские объекты работают в обычном режиме.

Эта атака стала продолжением серьезного давления на Московский регион, которое усилилось в последние дни. Минувшие выходные выдались крайне напряженными для сил ПВО. В небе над областью и соседними территориями было уничтожено 159 вражеских беспилотников. Это огромная цифра, но благодаря четкой работе военных удалось избежать жертв среди мирного населения. Ни один из этих аппаратов не смог нанести существенного ущерба инфраструктуре.

В настоящий момент ситуация находится под полным контролем оперативных служб. Подразделения ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство, защищая небо над мегаполисом. Жителям напоминают, что при обнаружении в небе подозрительных объектов или падении их обломков нельзя приближаться к ним. В таких случаях нужно немедленно звонить по номеру 112 и сообщать о находке специалистам.

Несмотря на тревожные сводки, Москва живет своей обычной жизнью. Общественный транспорт ходит по расписанию, все государственные учреждения и магазины открыты. Городские власти и силовые структуры делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранить порядок на улицах столицы. Важно сохранять спокойствие и доверять только официальной информации от проверенных источников. Силы обороны доказали свою эффективность, успешно отражая даже массовые налеты.