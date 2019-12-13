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Гороскоп

Гороскоп совместимости для мужчины-Овна

Фото: Дни.ру
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость мужчины-Овна со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили
прочитано 207 раз

ОВЕН – ОВЕН

Они оба – лидеры, которые будут бороться за первенство. Это способно постепенно накалить отношения до критической отметки. Можно попытаться перевести весь этот пыл в интимную сферу, но это будет лишь временной мерой. В действительности ее недостаточно. Рано или поздно такие отношения закончатся, не спасет даже секс, который тоже может испортиться.

ОВЕН – ТЕЛЕЦ

Телец и Овен по-разному смотрят на чувства. Овен приветствует страсть, пыл, жар. А Телец мечтает о покое и уюте. Им трудно найти точки соприкосновения. А вот вывести друг друга из себя — это просто. Каждый способен это сделать просто играючи. Даже если на первых парах появится сильное сексуальное влечение, оно вряд ли продержится долго, так что на него не стоит делать ставок.

ОВЕН – БЛИЗНЕЦЫ

В этом союзе все держится на Близнецах. Овен слишком однобоко подходит к отношениям: он старается, и ему либо отвечают, либо нет. Близнецы любят поступать и так и сяк, но в отношениях требуется играть в одни ворота. От того, получится ли у Близнецов стать преданными своему партнеру, зависит многое.

ОВЕН – РАК

Эти знаки рождены разными стихиями, а потому никак не могут найти общий язык. Действие одного раздражает другого. Они могут найти общие точки соприкосновения, например, в сексе. Но все это лишь временные меры, которые никак не помогут избежать расставания, которое почти наверняка ждет их в конце.

ОВЕН – ЛЕВ

Они отлично ладят и могли бы стать хорошими друзьями. Но когда стоит вопрос об отношениях, все не столь однозначно. Овен стремится лидерствовать, Лев – править. Разорвать этот порочный круг довольно сложно. Каждому придется в чем-то уступать партнеру, чтобы сохранить отношения. Но это возможно.

ОВЕН – ДЕВА

Овну Дева кажется привлекательным и надежным партнером. Она в нем видит силу, поддержку, страсть. Но в то же время Овну явно не хватает энергии в Деве, а ее коробит от его излишней несдержанности. Эти разногласия преодолимы, но нужно сильное желание их преодолеть. Если оно есть, получится хороший брак.

ОВЕН – ВЕСЫ

Овен напорист, настойчив и линеен. Весы любят перемены. Отношения с Овном угрожают для них однообразием. Это не приговор, но Овну нужно научиться большей гибкости, чтобы поладить с Весами. В целом оба партнера могут многое открыть друг для друга и в сфере романтики, и в сфере страсти.

ОВЕН – СКОРПИОН

Им обоим безудержно нравится секс. Это уже достаточный повод для того, чтобы длительное время побыть вместе. Да и вообще знаки имеют много общего, им не трудно друг друга понять. При этом каждый из них не будет слишком держать второго. У них велики шансы на прочный союз, но это будет далеко не безоблачное семейное счастье, а настоящее буйство страстей.

ОВЕН – СТРЕЛЕЦ

Им весело и интересно друг с другом. Им часто даже не нужно договаривать фразы, чтобы партнер понял, о чем речь. Секс – еще один важный фактор, который обеспечивает им гармонию в отношениях. В целом это благоприятный союз, полный взаимопонимания и страсти.

ОВЕН – КОЗЕРОГ

Козерог может быть слишком скушен для Овна, а Овен слишком сексуально раскрепощен для Козерога. Но преимущество Козерога в том, что он может меняться и открываться новому опыту. Если его чувства к Овну будут достаточно сильны, он сможет преодолеть свои стереотипы и настроиться на одну волну с партнером. Тогда брак будет прочным и счастливым.

ОВЕН – ВОДОЛЕЙ

Воздух Водолея подпитывает Овна. Все может сложиться хорошо, но сперва им предстоит война за власть. Овен любит доминировать, но Водолей слишком стремится к свободе, чтобы вот так полностью отдать себя партнеру. В итоге многое зависит от того, насколько вообще партнеры понимают друг друга.

ОВЕН – РЫБЫ

Это довольно необычный союз. Кажется, что они неподходящие люди настолько, словно прилетели с разных планет. Однако оба внезапно находят массу точек соприкосновения. Даже в постели они прекрасно чувствуют друг друга. Но их паре предстоит еще длительная и основательная работа над собой, чтобы ошлифовать все острые углы и добиться гармонии.

13 декабря 2019, 16:02

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