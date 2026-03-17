Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта

Автор масштабного визуального исследования наглядно показал, кому уже сейчас стоит задуматься о смене деятельности, а кто пока может спать спокойно.

Споры о том, кого роботы заменят в первую очередь, не утихают с момента появления первых нейросетей. Теперь у нас есть наглядный ответ: в Сети завирусилась подробная карта рисков для 342 специальностей, сообщает RidLife. Энтузиаст проанализировал огромный массив данных американского рынка труда, изучил требования к образованию, уровни доходов и функционал работников, чтобы понять, чьи задачи ИИ щелкает как орешки.

Кто попал под удар

Результаты исследования автор упаковал в понятную схему, где размер блока указывает на популярность профессии, а цвет — на уровень угрозы. Самые опасные зоны окрашены в тревожный красный и оранжевый цвета. Судя по карте, тяжелые времена настают для офисных сотрудников. В "красной зоне" с максимальным риском автоматизации оказались:

Секретари и администраторы;

Бухгалтеры и аудиторы;

Специалисты по вводу данных;

Сотрудники колл-центров и службы поддержки.

Любопытно, что под угрозой оказались и сами создатели технологий. Профессия "разработчик программного обеспечения" (Software developer) на карте также горит ярко-красным цветом. Искусственный интеллект уже сейчас пишет код быстрее и дешевле многих джуниоров.

Островок стабильности

А вот кому пока можно выдохнуть, так это представителям физического труда и профессий, требующих сложной человеческой эмпатии. Эти сектора на схеме отмечены спокойным зеленым цветом.

В безопасности на данный момент находятся:

Медсестры и сиделки (человеческое тепло робот пока не заменит);

Водители грузовиков и автобусов;

Электрики, сантехники и плотники;

Парикмахеры;

Повара и бармены.

Самыми защищенными, как ни странно, оказались уборщики и дворники. Их труд слишком хаотичен и требует сложной моторики в непредсказуемых условиях, что для современных роботов пока остается непосильной задачей.

Автор проекта подчеркивает: карта показывает именно риск автоматизации задач, а не мгновенное увольнение всех сотрудников. Однако тенденция очевидна — чем больше работа связана с обработкой информации за компьютером, тем выше шанс, что скоро ее будет выполнять алгоритм.