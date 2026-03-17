Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделалаОставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала "Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем "Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людейДоктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта

167

Автор масштабного визуального исследования наглядно показал, кому уже сейчас стоит задуматься о смене деятельности, а кто пока может спать спокойно.

Споры о том, кого роботы заменят в первую очередь, не утихают с момента появления первых нейросетей. Теперь у нас есть наглядный ответ: в Сети завирусилась подробная карта рисков для 342 специальностей, сообщает RidLife. Энтузиаст проанализировал огромный массив данных американского рынка труда, изучил требования к образованию, уровни доходов и функционал работников, чтобы понять, чьи задачи ИИ щелкает как орешки.

Кто попал под удар

Результаты исследования автор упаковал в понятную схему, где размер блока указывает на популярность профессии, а цвет — на уровень угрозы. Самые опасные зоны окрашены в тревожный красный и оранжевый цвета. Судя по карте, тяжелые времена настают для офисных сотрудников. В "красной зоне" с максимальным риском автоматизации оказались:

  • Секретари и администраторы;
  • Бухгалтеры и аудиторы;
  • Специалисты по вводу данных;
  • Сотрудники колл-центров и службы поддержки.

Любопытно, что под угрозой оказались и сами создатели технологий. Профессия "разработчик программного обеспечения" (Software developer) на карте также горит ярко-красным цветом. Искусственный интеллект уже сейчас пишет код быстрее и дешевле многих джуниоров.

Островок стабильности

А вот кому пока можно выдохнуть, так это представителям физического труда и профессий, требующих сложной человеческой эмпатии. Эти сектора на схеме отмечены спокойным зеленым цветом.

В безопасности на данный момент находятся:

  • Медсестры и сиделки (человеческое тепло робот пока не заменит);
  • Водители грузовиков и автобусов;
  • Электрики, сантехники и плотники;
  • Парикмахеры;
  • Повара и бармены.

Самыми защищенными, как ни странно, оказались уборщики и дворники. Их труд слишком хаотичен и требует сложной моторики в непредсказуемых условиях, что для современных роботов пока остается непосильной задачей.

Автор проекта подчеркивает: карта показывает именно риск автоматизации задач, а не мгновенное увольнение всех сотрудников. Однако тенденция очевидна — чем больше работа связана с обработкой информации за компьютером, тем выше шанс, что скоро ее будет выполнять алгоритм.

17 марта 2026, 12:18
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел

По теме

ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье

ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией

Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости
Тысячи женщин приняли участие в масштабном голосовании, чтобы раз и навсегда определить идеальное средство для ухода за лицом. Современный уход за собой невозможно представить без качественной сыворотки.

"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала

"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала
Обычная тренировка известного артиста закончилась неожиданным ажиотажем в социальных сетях из-за одной слишком заметной детали на свежем снимке. 49-летний шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решил продемонстрировать аудитории свою отличную физическую форму.

Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого

Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого
В народном календаре этот день называют Герасимом Грачевником. Обычно все радуются прилету птиц, но мало кто знает про опасные запреты, которые могут разрушить жизнь. Наши предки верили: 17 марта — худшее время для обновок.

"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет

"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет
Известная артистка призналась, что больше не находит в себе сил радовать публику. После завершения гастрольного тура она планирует надолго исчезнуть из шоу-бизнеса. В интервью шоу "До звезды" Слава огорошила фанатов новостью.

"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой

"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой
Народный артист России снова заставил всех говорить о себе. Несмотря на то что певец сейчас одинок, он уже вовсю планирует пополнение в семье. Григорий Лепс честно признался журналистам, что мечтает о детях.

Выбор читателей

15/03Вск"Ни боли, ни тошноты": Мясников предупредил о скрытых опухолях и паразитах, которые годами прячутся в печени 16/03ПндАлла Пугачева пакует чемоданы: почему певица на самом деле бросает свой замок на Кипре 16/03ПндОставшаяся без жилья Лариса Долина снова пошла в суд из-за квартиры в Хамовниках 15/03ВскК 2050 году полмира будет ходить в очках: врач раскрыла неочевидную причину массовой потери зрения 16/03ПндФигура как 20 лет назад: как звезда "Отчаянных домохозяек" Джесси Меткалф снова стал секси 16/03ПндВитамин B2 из молока и яиц помогает раку выживать: сенсационное открытие ученых