Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года

Для многих знаков зодиака эти выходные станут одними лучших в жизни. Готовьтесь к романтике, исполнению самых сокровенных желаний и полезным знакомствам. Подробный гороскоп на выходные для всех знаков – в материале "Дни.ру".

Овен

В эти выходные Овны должны чувствовать себя физически сильными, здоровыми и энергичными, хотя можно позволить себе и чуточку легкомыслия. Это будет ощущением, когда тело ходит по земле и решает насущные проблемы, а мысли парят где-то в облаках. Достаточно соблюдать баланс, и тогда все будет отлично. Гороскоп говорит о том, что нужно сконцентрироваться на деятельности, которая подразумевает креативность, подключение духовных начал и использование образного мышления.

Телец

Быть может, даже через годы вы будете вспоминать эти выходные как одни из лучших дней в вашей жизни. Гороскоп говорит о предрасположенности к любви и романтике. Это отличное время для обмена яркими чувствами и словами со своим любимым человеком и углубления ваших отношений. Будущее будет казаться светлым и безоблачным, мысли будут полны восторженных планов для достижения своих самых сокровенных мечтаний. Также вы будете чувствовать прилив сил и энергии, которые помогут в новых начинаниях. А еще данный период благоприятен для того, чтобы запланировать путешествие.

Близнецы

Для Близнецов выходные станут счастливым временем, если в доме соберутся когда друзья и члены семьи. Это обеспечит приятное общение, рекреацию для всех и теплую атмосферу. 11 и 12 апреля следует прислушиваться к собеседникам, их слова и рассуждения могут натолкнуть вас на весьма полезные мысли или помочь принять важные решения, на счет которых вы уже долгое время не могли определиться.

Рак

Эти дни благоприятны для того, чтобы провести время с любимым человеком или близкими друзьями. Стоит поразмыслить насчет увлекательного времяпрепровождения, которое надолго оставит в ваших сердцах приятные воспоминания. Также вероятны новые знакомства, которые в будущем могут оказаться очень полезными. В целом все "случайные встречи" или непредвиденные события – неслучайны. Стоит подумать над их скрытым смыслом и значении в вашей жизни.

Лев

Выходные для Львов будут обусловлены процессами личностной трансформации и переоценки ценностей. Вы будете размышлять о событиях в мире, жизненной философии и других возвышенных материях. Вы сможете определиться по поводу истинной сути отношений с конкретными людьми, которые вам небезразличны. Подобные изменения могут доставлять некоторый дискомфорт – но в целом это позитивно скажется в будущем.

Дева

Девам гороскоп указывает на то, что выходные будут посвящены решению духовных и межличностных вопросов. Также на первый план выйдет ощущения вдохновения и свободного творчества. В определенные моменты вы даже можете быть весьма удивлены мудростью, скрытую внутри вас. Это поможет и вам, и окружающим, которые попросят вашего совета. В эти дни не стоит цепляться за старое и с радостью принимать изменения.

Весы

Весы будут находиться в раздумьях. Возможно, это будут мысли о переезде, чтобы быть ближе к работе или людям, с которыми вам хочется более тесно общаться. Чтобы принять наиболее взвешенное решение, стоит составить список со всеми "за" и "против". В переходный период легко прогадать, поэтому вы должны быть рациональными и не рубить с плеча. Еще один важный момент – следует обязательно оставить время и возможность для качественного отдыха. Скоро вам понадобятся силы.

Скорпион

Общение с друзьями, родственниками, коллегами и просто случайными знакомыми будет открытым, непринужденным и доставляющим удовольствие. Это время можно посвятить интересным дискуссиям, созерцаниям предметов искусства и другим занятиям, где будет присутствовать групповая динамика. Единственным недостатком может быть умственная перегрузка и некоторое утомление. Сегодня вы можете узнать так много, что не сможете это впитать целиком.

Стрелец

Эти выходные подготовят вас к новой неделе, которая будет благоприятна для карьерного роста, особенно если вы работаете в сфере публичных коммуникаций, преподавания, публицистики или средств массовой информации. Ваше финансовое положение, вероятно, улучшится. Также вы наладите контакт с близкими по духу людьми, которые разделяют ваши ценности и интересы. А еще вы будете чувствовать в себе достаточно сил для реализации давно намеченных планов.

Козерог

В эти выходные вам будет очень хотеться перенестись в какие-нибудь теплые места. На райские курорты или просто на природу в вашей местности. Да еще и желательно с друзьями. К сожалению, шансы, что вам это удастся реализовать в ближайшее время, невелики. Но никто не мешает хотя бы в деталях продумать то, как бы вы хотели отдохнуть, и осуществить это позже. Также гороскоп говорит о том, что это время весьма полезно для выработки совершенно свежих идей и решений.

Водолей

Эти дни будут наполнены яркими и вдохновляющими мечтами. Прислушивайтесь к себе, к своим желаниям и чувствам, вероятно, судьба хочет вам что-то сказать. Время лучше посвятить отдыху, не нагружая свой ум какими-то очень сложными раздумьями, а тело – физической нагрузкой. Постарайтесь создать легкость во всем, и она придаст вам немало свежих сил.

Рыбы

В эти выходные Рыб ждет любовь и романтика. Для людей, которые не состоят в отношениях повышена вероятность их начать с весьма приятными и желанными людьми. Если вы уже в отношениях, то духовные и эмоциональные связи между вами и вашим любимым человеком станут только прочнее. Гороскоп также говорит, что имеется множество отправных точек для новых начинаний, которые обернутся успехом при достаточном приложении сил. Используйте появляющиеся на пути возможности, особенно если они настойчиво сами идут в ваши руки.

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