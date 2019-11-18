Как завоевать мужчину-Овна

Мужчины-Овны – это особый, воинский тип людей. Такие в древности вели в бой полки и одерживали победы над противниками. Сегодня уже не те времена, и броню сменили деловые костюмы, но норов у представителей первого знака Зодиака остался прежним, ведь ими управляет воинственный Марс. Это люди, которые всегда и во всем добиваются своего. Романтическая жизнь – не исключение: Овны любят завоевывать, а не покоряться.

"Женщине, которая положила глаз на Овна, должна быть "девой в беде", но никак не искусительницей или хорошим другом. Мужчина-Овен хочет доминировать в отношениях, а потому ему по нраву покорные и безропотные девушки", – говорит астролог Вера Хубелашвили.

В карьере Овен всегда добивается наивысших результатов. Если военный – то генерал, если писатель – то гениальный. В любви они проявляют такую же требовательность и к своей второй половинке. Простушка – это не для Овна. Его женщина должна быть под стать ему, сильному лидеру, чтобы другие завидовали их счастью.

Женщина его мечты не покоряется сразу, хотя и дает понять о своей заинтересованностью. Завоевание чужого сердца – это тоже битва, и чем больше в ней будет бушевать эмоций, тем желаннее для Овна окажутся эти отношения.

Самый интересный вариант отношений для Овнов – это когда женщина вообще ни в какую не уступает, не оставляет ни малейшего шанса на победу. Тогда Овен готов свернуть горы, лишь бы покорить свою возлюбленную. А уж женщину, которую пришлось завоевывать с таким трудом, он никогда не отпустит.

Пыл его огненной стихии не угаснет и после брака. В отношениях Овны страстны и того же ждут от своей второй половинки. Нужно быть готовой к экспериментам, с вниманием относиться к его инициативам и предложениям, не забывая, кто здесь главный. Впрочем, женская хитрость в итоге позволяет взять верх над мужчинами-Овнами и пусть не напрямую, но намеками и подсказками направлять их по жизни. В итоге жизнь с мужчиной-Овном превращается в прекрасное сотрудничество покорной женской мудрости и обузданной ею мужской страсти.

Путь к покорению мужчины-Овна

Овен ценит в женщинах покорность, но вряд ли лишь одно это качество способно привлечь его. Такого мужчину нужно "зацепить". Лучше вести эту битву по двум фронтам. Первое, что понадобится – это эффектный внешний вид. Овен легко клюет на привлекательную картинку, хотя сам может это отрицать.

Марс в его гороскопе – это страсть, которая способна брать верх над разумом. Опора на нее – прекрасный ход на первых парах отношений, хотя Овна никогда не привлечет простая пустышка. Если за яркой внешностью он не обнаружит глубокого содержания, отношения обречены на неудачу.

Поэтом важно иметь и второй козырь в рукаве – быть интересным собеседником. Навык слушать очень полезен для отношений, но в беседах с мужчиной-Овном нужно уметь рассказать что-то интересное. Именно поэтому многие Овны предпочитают читающих, интеллектуально развитых женщин тем, кого можно назвать просто красивой картинкой. Вовсе не обязательно быть ходячей энциклопедией, чтобы покорить сердце представителя первого знака Зодиака. Достаточно просто грамотно и интересно изложить пару-тройку любопытных фактов или рассказать несколько увлекательных историй.

Есть ход и еще проще – посоветовать хороший фильм или книгу. Ознакомляясь с этим произведением, мужчина-Овен будет снова и снова памятью возвращаться к человеку, который его посоветовал. И все приятные эмоции, хорошие мысли, ассоциации, которые он испытает, – это бонус в копилку предстоящих отношений.

Поэтому к первому свиданию есть смысл хорошо подготовиться в интеллектуальном плане. Ранние впечатления определят ход дальнейшего общения. Если удастся сразу же произвести хорошее впечатление на такого мужчину, то дальше можно позволить себе немного расслабиться. Овен уже сам будет рваться в бой, придумывать темы для разговора, говорить комплименты и всячески проявлять знаки внимания.

Здесь важно не растаять, а вести себя нарочито сдержанно, как не хотелось бы сразу прыгнуть в объятия понравившегося мужчины-Овна. Это игра, в которой оба знают, чем все закончится. Но все ее этапы обязательны. Это как стадии развития эмбриона ваших отношений – если какую-то из них пропустить, союз с мужчиной-Овном может не заладиться.

Так что полезно позволить своему избраннику направить всю энергию в романтику, отыграть до конца сцену соблазнения. Пусть думает, что сейчас он сам завоевывает сердце женщины, а не наоборот.

На первых парах особенно важно показать, что в нем видят лидера. Вопросы вроде: "Что предлагаешь сделать дальше?" или "Чем теперь займемся?" – очень пригодятся, но в меру, чтобы не произвести впечатление ведомой пустышки. Овен ценит покорность, но при условии, что за нею скрыта интересная натура, имеющая свой взгляд на мир, свои увлечения, свои планы на жизнь. Это баланс в общении, который важно соблюсти.