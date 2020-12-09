Гороскоп для Тельцов на 2021 год

2021 год обозначить для Тельцов самую важную проблему – это финансы. Много ситуаций, много моментов будет связано непосредственно с тем, на сколько хорошо ваше финансовое положение складывается, как его можно улучшить, как его можно упрочить, что для этого вы можете сделать.



С 1 января и до 18 июля вам больше внимания придется прикладывать к своему имиджу, к тому, как вы выглядите, какое впечатление производите на окружающих людей. Звезды не рекомендуют ставить серьезных экспериментов со своей внешностью, радикально менять прическу, стиль, имидж. Эти эксперименты могут не закончится положительным результатом. Отложите их на вторую половину года, кроме периода осени, зимы.



С 18 ноября по 31 декабря не рекомендуется экспериментировать с внешностью, но можно возвращаться к тем образом, к тем моментам по исправлению ситуации с внешним видом, которые были сделаны ранее, но в них были допущены ошибки. В это время хорошо что-то переделывать, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Те, кто родился с 27 апреля по 3 мая должны соблюдать большую осторожность при поездках за границу, при общении с иностранцами, при решении вопросов обучения, недвижимости. Ваши планы могут сталкиваться с внешними препятствиями, сложностями. Поэтому имейте страховку на всякий пожарный случай и старайтесь не нагнетать обстановку, не нарушайте правила пребывания в стране, если вы отправляетесь в зарубежную поездку, не ругайтесь с вашими учителями, Гуру, наставниками, родственниками.

Те Тельцы, кто родился с 14 по 17 мая имеют шанс получить высшее образование, неожиданно для себя поехать за границу, встретить наставника, Гуру, который объяснит им их жизненный путь и предназначение, купить квартиру или дом.

Работа, карьера

Благотворные энергии этого года с 1 января и до 14 мая, а также 28 июля по 29 декабря будут распространяться на сферу карьеры. У вас есть хорошие шансы для того, чтобы вырасти, чтобы получить признание, стать более известными и популярными, и заявить о себе. Если в ваших планах есть карьерные амбиции, то вы можете их удовлетворять в течение всего года.

С 16 сентября по 30 октября возможно решение вопросов, связанных с устройством на новое место работы, с переходом на новое место работы. Очень важно понимать, что здесь вам необходимо будет действовать очень быстро, если вы хотите хороших результатов.

С 18 ноября по 31 декабря Вы можете вернуться на то место работы, на котором трудились ранее, либо в вашей работе могут всплывать заново те ситуации, которые будут требовать немедленного решения.

С 14 мая по 28 июля вам будет сопутствовать удача в открытии бизнеса, в реализации планов, идей через предпринимательство. И вы можете получить финансовую поддержку от инвесторов, от государства на развитие бизнес-идеи.

Те Тельцы, кто родился с 27 апреля по 3 мая, Вам необходимо с особой внимательностью отнестись к решению вопросов карьеры и социальной известности, популярности. Дело в том, что вы можете стать известными против своей воли, поэтому следите за репутацией, исключайте любые ситуации, порочащие вашу честь и достоинство, не вступайте в конфликты с руководством, не пытайтесь доказать свою правоту, потому что этот год не сулит вам победы в этих начинаниях.

Финансы

На протяжении всего года перед вами будет стоять задача приумножения тех материальных ресурсов, которые вы имеете, получение новых источников дохода, а также вложение денежных средств таким образом, чтобы они приносили вам прибыль.

С 4 марта по 24 апреля возможны большие расходы, но и будут большие доходы. Это время, когда доход будет зависеть от взаимодействия с другими людьми и от вашего умения договариваться. Также в этот период вы можете много денег тратить на других людей, на потребности других людей, на оплату каких-либо услуг другим людям. Возможны неожиданные расходы, связанные с выходом из строя техники, транспорта, телефона.

С 18 июля по 31 декабря могут появляться страхи, связанные с деньгами и с вашим финансовым положением. В целом Вы можете чувствовать, что деньги есть, но Вам их не хватает. Ваши стремления и потребности будут расти, и могут быть чрезмерными. Вы можете тратить больше, чем зарабатываете, идя на поводу у сиюминутных желаний.

Вам необходимо будет больше внимания уделять непосредственно моментам, связанным с тем, куда уходят ваши деньги. Если вы включите контроль и перестанете тратить деньги в эмоциональном порыве, делать шопинг, когда плохое настроение, то финансовое положение значительно улучшится, и вы сможете стать магнитом для денег.

Отношения, семья

Личная жизнь вряд ли будет бить ключом в течение 2021 года. Если вы уже находитесь в стабильных отношениях, в браке, то в этом году вы можете почувствовать еще большую сплоченность. Вы можете ощущать поддержку от своей второй половинки, особенно в период с 7 января по 4 марта.



С 30 октября по 13 декабря возможны ситуации конфликтов, разногласий, которые будут действовать по принципу "милые бранятся – только тешатся". Это хороший период для того, чтобы возобновить страсть в ваших отношениях и добавить в неё немножко перчинки.

Если вы свободны и находитесь в поиске, для вас оптимальный период для поиска своей второй половинке это с 7 января по 4 марта, с 30 октября по 13 декабря. Здесь вы можете найти того человека, с которым вам будет интересно, того, с кем бы вы хотели вместе строить семейную жизнь.

Те Тельцы, кто родился с 14 по 17 мая, имеют прекрасные шансы, чтобы улучшить отношения со второй половинкой. Если вы одиноки, то может происходить смена ваших жизненных ориентиров, принципов, и можете незаметно и очень неожиданно для себя устроить свою личную жизнь.

Те, кто родился с 30 апреля по 4 мая, а также с 11 мая по 14 мая, в вашей жизни будут происходить перемены касающиеся дома, семьи. Могут решаться вопросы, связанные с устройством на новое место жительства, с переездом, с покупкой дома, недвижимости. Может увеличиваться ваша жилплощадь или количество членов семьи.