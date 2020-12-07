Гороскоп для Овнов на 2021 год

2021 год будет для Овнов полным сюрпризов, неожиданности и приятных подарков. Дело в том, что вы попадаете под благоприятные вибрации сразу несколько планет, и это усиливает вашу удачливость. В течение всего года вы будете находиться в потоке изменений. Вы сами захотите что-то изменить в своей жизни либо внешние обстоятельства будут создавать эти перемены.



Вам необходимо впускать в свою жизнь любые изменения, даже те, которые вам не очень нравятся. Если вы будете сопротивляться и настаивать на своем, "упираться рогом", то можете столкнуться с усиленным сопротивлением внешней среды, и тем самым отложите благоприятные изменения в долгий ящик.



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Чтобы минимизировать любые сложности, напряженности и трудности в течение года, просто плывите по течению и принимайте в свою жизнь любые нововведения, порекомендовала астролог-практик Анастасия Максимова.

С 14 мая по 28 июля в вашу жизнь может прийти период умиротворения, спокойствия, гармонии. Вы можете почувствовать, что ритмы жизни снизились, и можно отправиться в отпуск, позаботиться о себе, подумать о грядущих планах, построить планы, сделать оценку всего того, чего вы достигли на текущий период времени. И, отталкиваясь от этого, построить планы на будущее.

Работа, карьера

2021 год откроет перед вами хорошие перспективы для того, чтобы заняться собственным бизнесом, тем делом, которое будет вам по душе. Если вы хотите роста, развития, если вы хотите признания ваших талантов, то для вас более эффективно реализовывать это в качестве индивидуального предпринимателя и бизнесмена, который точно знает, что он хочет. Запала у вас будет достаточно. Обстоятельства будут складываться благоприятно для вас.

Если же вы не готовы к личному бизнесу и вас устраивает то место работы, на котором вы трудитесь, то присмотритесь к тем моментам, которые будут возникать в работе с 30 июля по 16 сентября. Именно в этот период у вас есть шанс либо сменить место работы, либо получить какие-то бонусы, изменения, улучшения, которые позволят повысить ваш профессионализм.

С 18 ноября по 31 декабря в вопросах карьеры могут называть ситуации изменений, могут меняться ваши руководители, вас могут назначать временно исполняющими обязанности начальника. А также вам могут оказывать протекцию в продвижении по карьерной лестнице другие люди, ваши партнеры, если вы будете стремится к росту и развитию.

Те Овны, кто родился в период с 13 по 16 апреля, имеют шансы радикально сменить сферу деятельности, место работы. Но не делайте поспешных шагов, не хлопайте дверью. Лучше оставить шанс на то, чтобы вернуться к старому, даже если оно вас не очень удовлетворяет, чем потерять все.

Те Овны, кто родился с 27 марта по 3 апреля, имеют прекрасные шансы на достижение хороших показателей в карьере. У вас появится возможность получить назначение на новую должность в течение 2021 года. Если Вы планируете сменить место работы, то новое может принести вам быстрый карьерный взлет. К тому же, те цели, которые вы будете перед собой ставить в этом году, особенно связанные с личной инициативой, с реализацией каких-то ваших задумок и идей, будут продуктивно реализовываться и давать свои плоды уже в 21 году.

Финансы

Финансовые вопросы будут насущными для вас. В период с 1 января по 18 июля Вы можете чувствовать, что денег катастрофически не хватает (хотя они будут), у Вас могут появляться какие-то страхи, опасения, что вы получаете меньше, чем ваши коллеги, желание получать больше. При этом могут возникать ситуации чрезмерных трат, импульсивных покупок. Вы можете не правильно распределять ваши бюджеты.

С 7 января по 4 марта у вас хороший период для того, чтобы заработать большие деньги и получить хорошую отдачу в финансовом ключе за вашу активность. Поэтому используйте энергию начала года для становления финансового потока, для его увеличения, улучшения и гоните прочь любые страхи, связанные с материальными ресурсами, так как они будут не продуктивными.

К тому же во второй половине года ситуации, касающиеся денег, будут решаться намного лучше. С 18 ноября по 31 декабря есть шанс удачно решить финансовые вопросы, благодаря вашим идеям, благодаря достижению каких-то целей, планов и показателей в работе, а также благодаря вашим партнерам, назначению на новую должность. Вы можете в начале года построить поставить перед собой цель, а в конце года у вас будет шикарный шанс для того, чтобы ее достичь.

Использовать займы, кредиты, быть поручителем, делать инвестиции, брать деньги инвесторов тем, кто родился с 13 по 16 апреля, не рекомендуется.

Любовь, отношения, семья

Если вы находитесь в отношениях, то 2021 год вряд ли принесет глобальные перемены в вашу личную жизнь.

Если вы находитесь в активном поиске и хотите устроить свою личную жизнь, то благоприятный период для того, чтобы решать личные вопросы, это осень и зима. С 16 сентября по 30 октября Вы можете встретить того человека, с которым в дальнейшем можете построить семью, но при условии вашей личной активности, если вы сами будете проявлять инициативу в отношениях.

Также период с 18 ноября по 31 декабря может привлечь в вашу жизнь какие-то старые любовные отношения, лавстори, незаконченные романы, возобновление тех любовных отношений, которые были прерваны когда-то давно. Вы можете войти в одну и ту же реку дважды и исправить те ошибки, которые допускали ранее.

Для всех Овнов в период с 24 апреля по 12 июня у вас есть хорошие перспективы для того, чтобы изменить что-то в вашем доме. Возможно, вместе с вашей второй половинкой или членами семьи заняться поиском жилья, недвижимости, обустроить ваше семейное гнездышко, решить вопрос с покупкой квартиры либо с крупными приобретениями в дом.

В течение всего года могут решаться вопросы, связанные с детьми, если такая задача стоит перед вами. Особенно те, кто рожден с 27 марта по 3 апреля имеют вероятность беременности, рождения детей в течение 21 года, даже если не планируют этого.

Если в ваших планах есть смена места жительства, переезд в другой город, то вы с легкостью сможете это реализовать в течение 21 года. И переезд в новый город может открыть перед вами двери в новую жизнь не метафорично, а вполне практично.