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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
Овнам не стоит зацикливаться на проблемах, Девы могут ожидать прибыль, а Стрельца нет равных в рабочих вопросах. Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, советует избегать лишних трат.
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Овен

Сегодня Овнам не стоит зацикливаться на проблемах. К сожалению, вы пока не в силах повлиять на ситуацию, придется просто выжидать. Лучше всего направить неуемную энергию в решение рабочих вопросов либо на домашние дела. Вероятно, Овнам стоит обратить внимание на проблемы, которые накопились в общении с близкими. Не стоит упускать из виду дела сердечные – вероятно, ваша вторая половинка истосковалась по вниманию.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года

Телец

Тельцам стоит подумать о собственном здоровье. Вероятно, вы уже подустали болеть, хочется встретиться с друзьями или прогуляться. Однако пока лучше остаться дома и заняться собой. Внимательно прислушивайтесь к собственному телу, которое обязательно подскажет, что лучше поменять. Вторую половину вторника Тельцы могут посвятить работе и рутинным заботам.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит отказаться от дел в пользу развлечений. Кажется, вам необходимо восполнить эмоциональный ресурс, так как в последнее время на вас навалилось много проблем. Иногда все же стоит сделать перерыв и не отказывать себе в удовольствии. Постарайтесь разгрузить день от работы и заполните его приятными делами. Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, советует Близнецам не взваливать все на себя.

Рак

Ракам в этот вторник, скорее всего, не будет хватать времени. Вы взяли на себя слишком много обязанностей – есть вероятность, что придется в процессе отказываться от чего-то. Постарайтесь не паниковать, если некоторые планы пойдут не так, как изначально задумывалось. Первая половина дня у Раков, скорее всего, будет эмоционально затратной, поэтому вечер лучше посвятить рутине.

Лев

Львам стоит отдохнуть от суеты и взять тайм-аут. Кажется, вы давно чувствуете некоторое напряжение в общение с близкими – если не решить этот вопрос, то может случиться неприятный скандал. Сегодня вам стоит избегать вранья, причем как со своей стороны, так и внимательно слушать то, что говорят другие. Вечером Львам стоит подумать о долгоиграющих планах на будущее.

Дева

Девы в этот вторник могут надеяться на материальное вознаграждение. Лучше всего деньги, полученные сегодня, отложить – кажется, они еще вам пригодятся, причем очень скоро. Воздержитесь от трат, только если они не направлены на помощь другим людям. Во второй половине дня Дев может ожидать неприятное известие. Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, рекомендует делать запасы.

Весы

Весам в этот вторник лучше плыть по течению и не строить грандиозных планов на ближайшее будущее. Первая половина для хорошо подойдет для решения материальных вопросов – продажа, покупка техники, скорее всего, пройдет успешно. Вечер вторника Весам лучше провести в уединении и задуматься, действительно ли они находятся в том месте, где хотят быть.

Скорпион

Скорпионам пора задуматься об отношениях со второй половиной. Есть вероятность, что чувства себя изжили. Лучше всего в этот вторник встретиться с человеком, который для вас дорог, и обсудить будущее. Возможно, планы на ближайшее время слишком разнятся, а для Скорпионов такой вариант неприемлем. Будьте внимательны и не отказывайтесь от своих желаний в угоду другим.

Стрельцы

Стрельцам сегодня нет равных в работе. В первой половине дня у вас все будет буквально "гореть" в руках. Постарайтесь направить энергию в нужное русло, чтобы показать руководству, что вы именно тот человек, который подойдет на вышестоящую должность. Вечером Стрельцам лучше не испытывать судьбу и остаться дома, отказавшись от вечеринок и деловых встреч. Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, советует проявлять рабочую инициативу.

Козерог

Козерогам сегодня не нужно расслабляться – будьте на чеку и постарайтесь соблюдать все правила безопасности в дороге. Также по возможности избегайте садиться за руль, если у вас есть права. Первая половина вторника может принести приятные новости издалека, а вот у вечера есть все шансы вас разочаровать. Козерогам не стоит спешить решать рабочие вопросы – лучше отложить все на несколько дней.

Водолей

Сегодня у Водолеев будет слегка хулиганистое настроение. Вероятно, не стоит себя останавливать – время брать от жизни все. Попробуйте направить энергию в правильное русло, и тогда очень скоро вас ждет большой успех в важном для вас деле. Водолеям стоит обратить внимание на рабочую сферу – есть вероятность получить интересное предложение или продвижение по службе.

Рыбы

Рыбам в этот вторник лучше всего будет удаваться угадывать настроение людей. Кажется, этот навык пригодится, чтобы решить затянувшиеся конфликты по работе и в семье. Во второй половине дня постарайтесь провести время с родными, особенно со старшим поколением. Откажитесь от спонтанных встреч и по возможности избегайте командировок. Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, рекомендует Рыбам быть внимательнее к тем, кто рядом.

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Автор: 21 декабря 2020, 19:56

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