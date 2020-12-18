Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года

В понедельник, 21 декабря, в полдень Солнце перейдет в знак Козерога. Интересно, что родившиеся в этот день до 12 часов дня будут Стрельцам, а после 12 – Козерогами. Кстати, я поздравляю всех представителей этого знака с днем рождения! Что же принесет нам переход Солнца в новый знак?



Попав в Козерог, Солнце тут же соединится с Меркурием. Это сделает нас работоспособными и активными, а наше мышление – более четким, способным решать сложные интеллектуальные задачи, действовать логично, гласит гороскоп на неделю. Многие бросятся наводить порядок в делах, чтобы подойти к Новому году с чистой совестью, оплаченными счетами и выполненными обещаниями.



И все было бы неплохо, если бы не негативное воздействие на пару Солнце-Меркурий других планет – Хирона и Луны. Этот фактор повышает конфликтность, поэтому наше горячее желание расправиться с большим количеством задач может вызвать ссоры и непонимание с окружающими, рассказала астролог Лилия Любимова.

Самым опасным днем в этом плане будет вторник. Некоторые люди, особенно женщины, могут очень эмоционально реагировать, вплоть до слез, на вполне обоснованные замечания или предложения. Совет от гороскопа на неделю: если не хотите испортить отношения, старайтесь быть как можно сдержаннее и деликатнее.

Ну а ближе к выходным вся суета уляжется и в игру вступит Уран. Настоящая отдушина! Это будут дни, идеальные для общения с друзьями и родственниками, для игр с детьми, составления сценария новогодней ночи, украшения дома, подготовки костюмов и поздравлений. Так что создание праздничного настроения в ваших руках!

Овен

Ваше стремление к лидерству и готовность отстаивать свою правоту могут здорово навредить. Вспомните о том, что мягкая сила порой работает куда эффективнее, чем жесткая. Занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут переоценить какие-то вещи и снизить уровень стресса, утверждает гороскоп на неделю.

Телец

Тельцы – счастливчики: ближе к выходным Уран в вашем знаке получит поддержку мощной пары Солнце – Меркурий. Это приведет к появлению свежих идей, принесет новые знакомства и темы. Многие Тельцы смогут, наконец, решить вопросы, над которыми бились не один месяц.

Близнецы

Гороскоп на неделю предупреждает: не принимайте близко к сердцу информацию и события, с которыми столкнетесь в понедельник. Ситуация быстро меняется, и вскоре все будет совсем иначе. Воскресенье – благодатный день для вашего знака, когда интуиция может дать ответы на интересующие вас вопросы.

Рак

Проблемы, которые беспокоили вас в последнее время, потихоньку начнут решаться. Вы почувствуете смену вектора, даже если явных подтверждений пока не будет. В выходные уделите внимание своим старшим родственникам, любимому человеку, так как в их жизни или состоянии может что-то измениться.

Лев

У Львов начинается белая полоса в личной жизни и на работе. Вами будут интересоваться, приглашать, искать с вами встреч и знакомств. Эти приятные перемены накануне Нового года поднимут самооценку и настроение. Выходные прекрасно подходят для любви и романтики, гласит гороскоп на неделю.

Дева

Для Дев самой актуальной темой будет здоровье. Заботьтесь о себе, как о самом дорогом и любимом человеке (ведь по сути так оно и есть?) Это поможет избежать перегрузок, чтобы подойти к Новому году в хорошей форме. Звезды также советуют посвятить выходные творчеству, это зарядит вас положительной энергией.

Весы

Весы на этой неделе будут заниматься домашними делами и проблемами членов семьи. Главное, чтобы желание сделать свой дом идеально чистым и красивым, купить всем подарки и нарядить самую красивую в мире елку не довело вас до переутомления. Рекомендация от гороскопа на неделю: сделайте выходные релакс-паузой.

Скорпион

Многие Скорпионы на этой неделе отправятся в дорогу. Путешествие пройдет гладко и принесет позитивные новости. Неделя также хороша для интеллектуальной работы, переговоров. В воскресенье сфокусируйтесь на близких отношениях – любая искра может стать причиной пламени конфликта.

Стрелец

Стрельцы будут подсчитывать, хватит ли им денег на предстоящие праздники и каникулы, покупать подарки и наряды. Интересно, что и другие люди будут щедры по отношению к вам. В общем, это неделя круговорота добра и внимания, и Стрельцы будут купаться в положительных эмоциях, радует гороскоп на неделю.

Козерог

Солнце и Меркурий в вашем знаке – как долгожданный солнечный день в ноябре. Вам станет проще думать и принимать решения, вести переговоры, работать с документами и людьми. Дни рождений пройдут в приятном общении. Постарайтесь провести выходные энергично, но без физических перегрузок.

Водолей

Сатурн и Юпитер пожаловали в ваш знак. Вы сможете решить личные проблемы, которые накопились за длительное время, но для этого придется приложить усилия. Конкретно на этой неделе придется много заниматься рабочими вопросами, а выходные будут наполнены голосами друзей и смехом, утверждает гороскоп на неделю.

Рыбы

Рыбам важно держать эмоции под контролем, особенно в понедельник. По ходу недели тучи будут рассеиваться и вы сможете нарастить скорость и свой потенциал. Тем не менее, гороскоп на неделю советует не планировать слишком много дел и беречь силы. Выходные хорошо посвятить онлайн-шопингу, выбору подарков.