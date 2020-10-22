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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года

Фото: Дни.ру
Козероги полны нежности и любви, Весам хочется тишины, а у Овном день будет динамичным. Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года, рекомендует минимизировать общение с людьми.
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Овен

Эта пятница станет для Овнов динамичной и продуктивной. Вам стоит сосредоточиться на работе и двигаться вверх по карьерной лестнице – сегодня для этого у вас будут все инструменты. Также Овнам не стоит отказываться от спонтанных встреч и случайных предложений – есть шанс, что внеплановые мероприятия принесут в жизнь приятные перемены. Пятница станет самым удачным днем для решения материальных вопросов.

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Телец

Сегодня Тельцы будут чувствовать себя как выжатый лимон. Однако сидеть на месте не получится – вероятно, перед выходными у вас появится очень много дел, требующих от вас быстрого решения. Вторая половина дня обещает Тельцам долгожданное спокойствие и умиротворение. Лучше всего провести это время с близкими или второй половинкой.

Близнецы

Близнецы мечтают о гармонии. В эту пятницу вам лучше всего прислушаться к внутреннему голосу и пойти на поводу у лени. Останьтесь дома, займитесь рутинными делами или посвятите себя тому, что действительно приносит удовольствие. Постарайтесь избегать конфликтов с родственниками. Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года, рекомендует сосредоточиться на собственных желаниях.

Рак

Ракам пора отдохнуть от суеты и бесконечной работы. В первой половине дня лучше всего порадовать себя маленьким пустячком или безделицей. Вечер отлично подойдет для работы – вы будете полны энергии, несмотря на пятницу. Не тормозите в решении вопросов, связанных с жильем или недвижимостью. В эту пятницу Ракам не стоит заниматься материальной составляющей жизни.

Лев

Львы сегодня будут чувствовать себя неотразимыми. Не стоит упускать такой шанс, поэтому примените все свое обаяние для решения карьерных вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по службе – сегодня для Львов отличный день. Также эта пятница прекрасно подойдет свиданий и выстраивания близких отношений с тем, кто действительно нравится.

Дева

В эту пятницу Девы могут почувствовать некоторую неуверенность в себе. Несмотря на успех в работу и личных отношениях, вы можете почувствовать усталость и хандру. Лучше всего дать себе возможность немного пострадать и пожалеть себя. Чтобы восполнить энергию, Девам стоит провести вечер в кругу близких и друзей. Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года, советует не отказывать себе в странных желаниях.

Весы

Весам сегодня хочется тишины, покоя, умиротворения и спокойствия. Однако это вы сможете получить только во второй половине дня, а вот утром придется решить важные вопросы. Велика вероятность, что сегодня Весы будут не очень продуктивны в работе. Также могут возникнуть сложность в коммуникации с людьми. Постарайтесь избегать конфликтов и споров.

Скорпион

В эту пятницу Скорпионам не стоит вестись на провокации со стороны родственников и друзей. Возможно, некоторые захотят вывести вас на эмоции, чтобы получить свое. Однако это может плохо кончиться, причем для них в первую очередь. Скорпионам лучше всего обезопасить себя от посторонних, поэтому идеальный вариант для пятницы – остаться дома.

Стрельцы

В эту пятницу Стрельцы готовы покорить мир! Однако лучше всего пустить свою энергию на решение межличностных конфликтов в семье или с друзьями. Сегодня вы сможете дипломатично подойти к каждой сложной ситуации. Стрельцы в качестве миротворцев явление нечастое, поэтому не стоит упускать шанс наладить отношения с окружающими. Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года, рекомендует больше говорить о своих чувствах.

Козерог

Козероги сегодня полны нежности и желания позаботиться о людях вокруг. Не стоит растрачивать свою нежность на посторонних, лучше направить ее на родственников или близких друзей. Вторая половина дня обещает быть напряженной и богатой на встречи с неприятными людьми. Козерогам лучше избегать провокаций и конфликтов.

Водолей

Сегодня для Водолеев день будет, скорее, стрессовым. Плохая погода, затянувшаяся работа, усталость – все это не добавляет радости. Чтобы наладить настроение и восполнить энергию, постарайтесь минимизировать контакты с людьми. Также Водолеям не стоит в эту пятницу пытаться решать материальные вопросы и отправляться в дорогу.

Рыбы

В эту пятницу Рыбам не хватает гармонии с собой. Постарайтесь восполнить энергию с помощью общения с друзьями и родными. Вечер лучше всего провести за делами, которые доставляют удовольствие. Если есть возможность перенести работы, лучше так и сделать. Также не отказывайте себе в тратах на приятные вещицы, пусть и не очень нужные. Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года, советует Рыбам баловать себя.

Автор: 22 октября 2020, 21:45

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