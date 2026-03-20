На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Пятница 20 марта

Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
Freedom Bank получил первый рейтинг от Moody’s

Freedom Bank получил первый рейтинг от Moody’s
Ранее в марте другое мировое агентство – S&P Global Ratings – подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги банка на уровне "В+/B" и сохранило "Позитивные" прогнозы по ним.

На этой неделе входящий во Freedom Holding Corp. банк получил первый рейтинг от международного агентства Moody’s. Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте был установлен на уровне Ba3 с прогнозом «стабильный». Аргументируя свое решение, аналитики отметили активный рост депозитной базы банка при сохранении стабильных показателей ликвидности. «Мы ожидаем, что прибыль Freedom Bank будет умеренно расти в течение следующих 12–18 месяцев. Достаточность капитала Freedom Bank также находится на устойчивом уровне», – говорится в сообщении агентства.

Freedom Bank является ключевым звеном в экосистеме Freedom Holding Corp. казахстанского предпринимателя Тимура Турлова. На его базе развернуто «суперприложение» Freedom SuperApp, объединившее в себе финансовые и lifestyle-сервисы для частных лиц. Запуск приложения в 2024-м позволил банку существенно нарастить клиентскую базу. Согласно финансовой отчетности холдинга за III квартал 2026 финансового года (октябрь-декабрь 2025-го), общее число пользователей банковских услуг выросло почти на 2 млн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 4,5 млн человек. На конец февраля этого года показатель превысил 5 млн. Общее же количество клиентов, с учетом пользователей компаний-партнеров Freedom, превысило 11 млн человек.

«Банк – это наш локомотив роста и главный фронт-офис с точки зрения привлечения клиентов, – заявил Тимур Турлов в интервью изданию «Курсив». – В этом году мы окончательно доказали, что цифровая ипотека и автокредитование за 24 часа – это не магия, а стандарт. Мы масштабировали эти технологии, и сейчас банк генерирует значительный cash flow».

К слову, помимо банка в холдинг также управляет брокерскими и страховыми компаниями, сервисами онлайн-платежей и покупки билетов, телеком-операторами другие бизнесами. С 2019 года акции Freedom Holding торгуются на американской бирже Nasdaq под кодом (тикером) FRHC. Они входят в базу расчета индекса Russell 3000. Кроме Тимура Турлова, крупнейшими институциональными держателями бумаг являются инвестиционные корпорации BlackRock, JPMorgan и Morgan Stanley. Капитализация компании на середину марта превышает $8 млрд.

Новые горизонты

По итогам 2025 года Freedom Bank вошел в десятку крупнейших фининститутов Казахстана с общим объемом активов 2,6 трлн тенге ($5,4 млрд). При этом он стал лидером сектора по темпам привлечения клиентских средств – объем вкладов вырос на 51,6% против среднерыночного показателя в 15%. Впрочем, руководство организации планирует расти за счет расширения клиентской базы не только в родном регионе, но и за рубежом, что вписывается в общую стратегию холдинга по выходу на новые рынки.

Так, холдинг не исключает покупку еще одного банка в Казахстане, а также заключил соглашение о приобретении TurkishBank. В 2025 году Freedom Bank начал работать в Таджикистане, также была получена банковская лицензия в Грузии. При этом дочерние структуры на зарубежных рынках будут иметь единую с казахстанским офисом IT-архитектуру, что позволит в будущем выстроить новые трансграничные маршруты для движения капитала в рамках глобальной экосистемы Freedom, не зависимые от деятельности международных корпораций. По словам самого Турлова, цель холдинга – интегрировать экономики на огромном пространстве Евразии, от Европы до Монголии и Китая.

В свою очередь, суперприложение способно стать точкой доступа на новые перспективные рынки. Глава Freedom Holding Corp. уже анонсировал планы по его выводу на американскую аудиторию.

«Я заинтересован в предложении Superapp в качестве цифровой экосистемы на рынке в США, и мы ищем правильные пути. Мы думаем либо про получение финтех-лицензии, либо про партнерство с местным банком», — заявил Турлов в интервью агентству Bloomberg.

Стремительное развитие Freedom Holding и, в частности, банка позволило предпринимателю в 2021 году попасть в глобальный рейтинг миллиардеров журнала Forbes. На сегодняшний день его состояние превышает $5 млрд. Бизнесмен также входит в глобальный рейтинг 40 Under 40 self-made предпринимателей в мире моложе 40 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2026, 13:55
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ

Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ
Жители запада и северо-запада Москвы скоро забудут о бесконечных объездах, потому что между их районами наконец проложат прямой и быстрый путь. В Москве продолжают активно связывать между собой соседние районы, чтобы водителям не приходилось делать крюк через центр или МКАД.

Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Беларуси
Геология мифа: почему "вредные" материалы используют в промышленности?
Какие продукты из Крыма можно приобрести в магазинах и на рынках Москвы
Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"
Выбор читателей

